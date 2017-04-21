Конкурс поднимет престиж профессии

Конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» пройдет 28 апреля во Владивостоке.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД Приморского края, цели конкурса – повышение уровня профессиональной подготовки водителей автобусов, популяризация и пропаганда престижа профессии водителя автобуса среди молодежи, а также обмен передовым опытом и совершенствование форм и методов работы, направленных на обеспечение качества и безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Приморском крае.

По данным организаторов мероприятия, на текущий момент информацию об участии подтвердили представители ООО «Находкинский автотранспортный альянс», ООО «Находкинское пассажирское АТП», ООО «Центр развития спорта», ООО «Ориент-Авто-Люкс», ООО «Дальнереченскавтотранс», филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и филиал ПАО «Приморавтотранс» «Владивостокское пассажирское автотранспортное подразделение».