Конкурс поднимет престиж профессии

Конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса» пройдет 28 апреля во Владивостоке.
Как сообщила пресс-служба ГИБДД Приморского края, цели конкурса – повышение уровня профессиональной подготовки водителей автобусов, популяризация и пропаганда престижа профессии водителя автобуса среди молодежи, а также обмен передовым опытом и совершенствование форм и методов работы, направленных на обеспечение качества и безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Приморском крае.
По данным организаторов мероприятия, на текущий момент информацию об участии подтвердили представители ООО «Находкинский автотранспортный альянс», ООО «Находкинское пассажирское АТП», ООО «Центр развития спорта», ООО «Ориент-Авто-Люкс», ООО «Дальнереченскавтотранс», филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и филиал ПАО «Приморавтотранс» «Владивостокское пассажирское автотранспортное подразделение».
В конце минувшей недели к югу и к северу от Корейского полуострова начались масштабные учения ряда стран. В то время как по обе стороны 38-й параллели армии КНДР и Республики Корея приведены в состояние повышенной готовности и замерли в ожидании провокаций.
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