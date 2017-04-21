Учения открестились от политики

В конце минувшей недели к югу и к северу от Корейского полуострова начались масштабные учения ряда стран. В то время как по обе стороны 38-й параллели армии КНДР и Республики Корея приведены в состояние повышенной готовности и замерли в ожидании провокаций.

Те учения, что южнее, – военно-морские маневры США и Японии, сообщают все мировые СМИ. В них задействованы с японской стороны ракетные эсминцы «Самидаре» и «Асигара». США представляют атомный авианосец «Карл Винсон», на борту которого порядка 70 летательных аппаратов, ракетный крейсер «Лэйк Чамплин», эсминцы УРО «Мерфи» и «Майер». Есть еще минимум одна американская атомная субмарина, но ее присутствие не афишируется. Группировке, по официальному сообщению командования ВМФ США, предстоит отработать «все виды тактических действий».

Что касается авианосца, то сейчас на его палубе одним самолетом меньше. 21 апреля американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18Е Super Hornet упал в Восточно-Китайское море при выполнении планового полета. Летчика подобрали и отправили в лазарет. Вот так, военные действия на Корейском полуострове еще не начались, а уже появились первые потери…

Что касается севера, то здесь задействованы российские войска, и эта информация также подается западной прессой. В минувшую пятницу английская ежедневная газета Daily Mail «раскрыла» военную тайну: русские стягивают войска к своей границе с КНДР. Британские журналисты рассказали о проходящих через Хабаровск в сторону Приморья воинских эшелонах. И даже предположили, что в южной части Приморского края сконцентрировано около 150 тысяч российских военнослужащих в ожидании начала войны между США и КНДР.

С официальным опровержением выступил руководитель пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев. По его словам, это даже не передислокация войск, а возвращение к местам расквартирования в Приморье отдельных частей после их участия в учениях на территории Бурятии.

– Это плановое мероприятие – контрольная проверка за зимний период обучения войск ВВО. Она началась 3 апреля и завершится 29 апреля, – заявил полковник Александр Гордеев. – Была задействована практически вся система ПВО Восточного военного округа. В ходе учений по управлению группировками ПВО и авиации было проведено около 300 ракетных пусков. Только за первый этап учений было поднято более 80 соединений и воинских частей округа, проведено 22 учения различных уровней. Сейчас идет второй этап проверки с подъемом соединений и воинских частей по тревоге, совершением маршей на штатной технике, в том числе железнодорожным транспортом, на полигоны.

Отметим, в апреле на полигоне войск противовоздушной обороны Телемба в Бурятии тренировались подразделения бригады ПВО 5-й общевойсковой армии. И это обычная практика. Каждый год зенитные ракетные батареи проводят там учебные стрельбы, дабы поддерживать профессиональный уровень приморских ракетчиков на высоком уровне.

Между тем боевую технику заметили и жители Владивостока в окрестностях города, а также ее погрузку на платформы на железнодорожной станции на Второй Речке. И если части ПВО возвращаются со стрельб, то батальоны и батареи морской пехоты ТОФ как раз отправляются на очередные ранее запланированные учения.

Кстати, в соседнем Китае к северу от границы с КНДР также начались военные маневры.