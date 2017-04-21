Красоты во дворах без труда не бывает

Тысячи горожан приняли участие в генеральной уборке

В приморской столице с размахом прошел общегородской субботник – центральное мероприятие санитарного двухмесячника, объявленного администрацией Владивостока в начале апреля. Тысячи жителей, чиновников, сотрудников управляющих организаций и коммерческих предприятий взялись за грабли, лопаты и кисточки, чтобы облагородить окружающую их территорию. Город превратился в большую мастерскую, где каждому нашлось занятие.

Благоустройству творчество не помеха

Большинство субботников во дворах многоквартирных домов Владивостока началось с 10 часов утра. Так, например, на территории домов № 11, 13 и 15 на ул. Нейбута в намеченный срок уже вовсю трудились жители. Все три дома расположены рядом, имеют общие детские площадки и представляют некий архитектурный ансамбль. Неудивительно, что люди здесь активные и дружные – красота на прилегающей территории зависит от каждого жителя, независимо от того, в каком МКД он проживает.

По состоянию придомовых территорий заметно: работа по благоустройству здесь началась задолго до 22 апреля. Земля очищена от мусора и прошлогодней листвы. Урны расписаны бабочками, цветами. Гулять здесь приятно.

– К субботнику мы начали готовиться еще месяц назад, – рассказала Светлана Зорина, член совета дома № 13. – Ведь за один день со всем не управишься. Работы много, двор большой. Так что каждый пытается выкроить из своего графика свободное время, чтобы сделать что-то полезное.

Жители ул. Нейбута подошли к благоустройству творчески и оригинально. На клумбах можно увидеть не только цветы и зелень, но и фигуры сказочных персонажей, венценосного журавля, лебедя. Все объекты сделаны из подручных материалов. В ход пошли автомобильные покрышки, пластиковые бутылки, бидоны и т.д.

– Летом и осенью территорию украшают цветы и зеленые насаждения, – говорит Светлана. – Потом растительность отцветает, как-то тускло становится. А хочется на что-то интересное посмотреть. Какие-то идеи в голову сами приходят, какие-то подсматриваешь в Интернете.

Например, лебедя, вырезанного из шины, мы создали по инструкции, взятой из Всемирной сети. Журавль сделан из белых пластиковых бутылок из-под кваса и молока. Внутри него пустая канистра. Все это сооружение крепится при помощи шурупов. Главное – терпение. Стараемся каждый год что-то новое создавать.

Клумбы у домов в хорошем состоянии, ухожены. Во многом благодаря тому, что за каждой есть ответственный человек. Не назначенный свыше, а делающий свою работу по зову сердца. Среди таковых есть даже ветеран Великой Отечественной войны Мария Ивановна Довженко. Ей уже 87 лет, но она все равно старается выходить на субботник, приглядывает за своим зеленым уголком. Конечно, в этом нелегком деле ей помогают неравнодушные соседи.

– Особенно хочется поблагодарить наше подрастающее поколение, – отмечает Светлана. – Дети у нас замечательные. Если увидят, что ты красишь, белишь, высаживаешь кустарники, всегда подойдут и предложат помощь.

Детская площадка также вызывает некое умиление: здесь установлены самодельные малые архитектурные формы – танк и военный автомобиль из покрышек, улыбающийся тигренок. Площадка огорожена сеткой-рабицей, украшенной ромашками, сделанными из переработанного пластика.

Работа кипела во многих дворах приморской столицы. Как рассказал «В» Сахаб Имашев, председатель совета дома № 63 на ул. Нейбута, в прошлом году на субботник вышло порядка 50 жителей. Сегодня участников немного меньше. Свою роль сыграла солнечная погода.

– С одной стороны, хорошо, что светит солнце, – оно благоволит выходу на улицу и полезному труду, – рассказывает он. – Минус в том, что многие жильцы, в том числе и члены совета дома, решили посвятить этот день труду дачному. И их можно понять – нужно сажать картофель. Но я подчеркну: люди от своих общественных обязанностей не уходят. Они просят оставить им часть работ, чтобы, приехав с личного огорода, могли принять участие в субботнике.

А фронт работ на ул. Нейбута, 63 огромный. Высадка зеленых насаждений, покраска ограждения детских площадок, побелка деревьев и т.д. Так что без дела никто не останется.

Кстати, подъезды дома уже давно стали местной достопримечательностью. «В» уже писал ранее, что каждый из четырех раскрашен в своем стиле. Один под Древний Египет, другой под Уссурийскую тайгу и т.д. Радует то, что за два года они не поблекли, не покрылись вандальными надписями, не заклеены бумажными объявлениями.

– Как только роспись подъездов была завершена, я собрал нашу молодежь и сказал: если хотите, чтобы такая красота сохранилась, следите за подъездами, – поделился опытом председатель совета дома. – Ребята тут же ответили: пусть только кто-то попробует повандальничать – сами заступимся и защитим наши подъезды. Как видите, они уже два года находятся в прекрасном состоянии.

Субботник для всех и каждого

Также в общегородском субботнике приняли участие сотрудники администрации Владивостока. Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов вместе с коллегами высадил в сквере Суханова порядка 30 молодых лип.

– Традиция проводить общегородские субботники существует в стране уже долгие десятилетия. Это хорошее и доброе мероприятие, и я рад, что поработать, сделать свой город красивее сегодня вновь вышли тысячи жителей города, – приводит слова Константина Межонова пресс-служба мэрии.

Сотрудники администрации Владивостока также высадили молодые липы на ул. Толстого и пр. 100 лет Владивостоку. Больше 70 деревьев разных пород появилось в районе аллеи Дениса Давыдова на ул. Русской.

– Сегодняшняя погода благоприятна для высадки деревьев и позволит корневой системе быстрее прижиться, – отметили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

В общей сложности за субботник в приморской столице появилось 110 новых лип.

Кроме того, в рамках санитарного двухмесячника в краевом центре ведутся работы по формовочной и санитарной обрезке деревьев, а также вырубке старых сухих деревьев. Эти мероприятия проводятся для улучшения экологической обстановки и придания эстетического вида зеленым насаждениям.

Работа продолжится

Кроме этого, муниципальные служащие организовали санитарную уборку сразу в нескольких районах краевого центра: на прибрежной полосе бухт Соболь, Патрокл, мыса Калузина, на откосе в районе железнодорожного переезда станции Моргородок, в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ на острове Русском.

В генеральной уборке города традиционно приняли участие и учреждения образования. На территории детских садов и школ педагоги, учащиеся и родители собирали слежавшуюся листву, белили деревья, окрашивали малые архитектурные формы.

Так, к акции по наведению чистоты присоединилась школа № 60.

– Считаю, что все должны принимать участие в общегородском субботнике. Мы любим свой город и должны относиться к нему бережно, совместно благоустраивать и делать еще красивее, – отметил Роман Юхманов, ученик 10-го класса этой школы.

К общегородскому субботнику присоединились управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, многие жители многоквартирных домов. Владивостокцы наводили порядок около своих домов – убирали слежавшуюся листву на газонах и в палисадниках, окрашивали поручни лестниц, а также малые архитектурные формы и лавочки.

– Хорошо, что традиция проводить субботники сохраняется. С удовольствием выходим с соседями, друзьями или коллегами, чтобы сделать город чище, – отметила жительница города Евгения Назарова.

– Мы предоставили по заявкам жителям многоквартирных домов инвентарь, землю и саженцы. Благодаря таким неравнодушным жителям теперь наш двор украшен цветами. Настроение сразу поднялось! – поделился сотрудник одной из управляющих компаний Сергей Меркурьев.

Некоторые горожане решили навести порядок не только у себя во дворе.

– Субботник – это полезное и хорошее дело, объединяющее людей. Мы решили с друзьями провести его на Тигровой сопке. У каждого мусора есть свой «хозяин». У этого – молодежь, которая здесь собирается и, к сожалению, не убирает за собой пакеты и прочее. Хотелось бы, чтобы люди не засоряли город, – рассказал участник субботника Игорь Сеньчин. – Считаю, что наведение чистоты – общее дело всех. А начать можно с малого: перестать бросать мусор мимо урн. Тогда наш город будет еще чище и уютнее.

Напомним, что санитарный двухмесячник стартовал во Владивостоке 3 апреля и продлится до 28 мая. В городе силами коммунальных служб ведутся уборка прибордюрной полосы дорог, механизированная уборка улиц, ремонт и покраска лееров, очистка газонов и откосов, завоз земли, высадка цветочной рассады, обрезка деревьев и кустарников, высадка новых зеленых насаждений, покраска опор наружного освещения, удаление самовольно размещенных надписей и листовок и многое другое.