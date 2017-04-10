Парковка раздора

В спальном районе города пыталась припарковаться. Хоть и окраина, а пристроить авто не проще, чем в центре краевой столицы. У небольшого мебельного магазина пустовала обширная парковочная площадка. Висела, правда, надпись «места для клиентов», но это не значит, что территория частная.

Поставила машину, а когда через 15–20 минут вернулась, лобовое стекло украшал добротно приклеенный лист бумаги. То ли с угрозой, то ли с просьбой: «Больше здесь не парковаться».

Зашла в магазин, поинтересовалась, на каком основании продавцы узурпировали участок городской территории. Сотрудник, представившийся директором древесно-стружечного производства, отказался предъявить документы, подтверждающие права на участок земли. Но заявил, что данная территория не является в полном смысле общественной, поскольку их компания тратит средства на поддержание порядка на участке.

– Мы здесь подметаем, зимой убираем снег. Леера вот ограждающие поставили, покрасили их, – директор перечислил аргументы, которые, по его мнению, обосновывают притязания магазина на муниципальную собственность.

Мужчина, заметив, что весь разговор записывается на камеры, вежливо попрощался и даже проводил меня до двери. Выйдя на порог, еще раз попрощался, но уже в нецензурных выражениях.

В ГИБДД города меня заверили, что к ним довольно часто обращаются автовладельцы, недовольные самозахватом парковочных мест. Горожане лично приносят в краевую ГИБДД или отправляют на официальный сайт ведомства заявления, в которых указаны адреса зданий, возле которых доступ к парковочным местам перекрыт натянутой веревкой или отделен оранжевыми конусами. Факт подтверждают снимком и указывают дату и время, когда сделано фото. Полиция обязательно проверяет все заявления, и если факт неправомерного недопущения на парковку автомобилей подтверждается, то принимает меры. Так, совсем недавно один из самозахватчиков – директор ювелирного магазина – был оштрафован на 25 тысяч рублей за подобное нарушение.

Правоохранители уверяют, что обязательно будут разбираться со всеми случаями незаконного притязания на парковочные места. Кто сталкивается с такими фактами, пишите заявление в краевую ГИБДД или звоните по тел. 102 или 249-09-21.