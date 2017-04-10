Бизнес на доверии

Неграмотная цыганка оказалась ловким манипулятором человеческих душ

Во Владивостоке в суде Первореченского района рассматривается уголовное дело Жанны Ивановой*, обвиняемой в мошенничестве. Не обладая специальными знаниями психолога, но умело втираясь в доверие к гражданам, Иванова, цыганка по национальности, выманивала у своих клиентов деньги и украшения из драгоценных металлов.

Следствие доказало два эпизода ее противоправной деятельности. Между тем старший следователь отдела полиции № 3 по Первореченскому району Владивостока Юлия Ким не исключает, что обвиняемая могла наследить и в других районах города и края. Ранее она уже имела шесть судимостей за аналогичные преступления, из них три не погашены. И, как мы видим, урок не пошел ей впрок.

Ищи золото в карманах

По словам майора юстиции Юлии Ким, цыганка обрабатывала доверчивых жителей города, как фокусник в цирке, ловко и убедительно. Просто одетая, в куртке и джинсах, небольшого роста, можно сказать, даже миниатюрная, с миловидной внешностью, женщина легко входила в контакт с незнакомыми людьми, располагая их к общению. Как правило, все ее жертвы – молодые девушки, не умудренные жизненным опытом, находящиеся в состоянии душевного волнения.

По словам потерпевших, Иванова вела себя непринужденно, будто их давняя знакомая. Поддавшись чарам цыганки, они теряли бдительность. Кстати, у мошенницы были сообщники, подвозившие ее на автомобиле, но по делу они проходят как свидетели.

…В декабре 2016 года примерно в 15 часов около торгового центра «Бачурин» Иванова предложила погадать на судьбу одиноко стоявшей девушке, находившейся в интересном положении. Наметанным взглядом цыганка вычислила, что беременную одолевают невеселые мысли. И попала в точку: скучающая незнакомка только что поссорилась с отцом их еще не родившегося ребенка. И ушла от него, прихватив лишь свои украшения, которые собиралась сдать в ближайшую ювелирную мастерскую, – хотела изготовить из них цепочку с кулоном.

Для завязки разговора цыганка спросила, не знает ли милая девушка, где находится детская поликлиника. Мол, я тоже на сносях и мне необходима консультация врача. Затем незнакомка поинтересовалась, чем опечалена ее новая подруга, какие мысли не дают ей покоя.

Девушка рассказала о своей проблеме. И в ответ услышала то, что хотела слышать.

– Все у тебя будет хорошо. И родишь ты, милая, легко, без осложнений, – уверила ее цыганка. – Но вижу, что кто-то навел на тебя порчу. Если ее не снять, то у тебя могут быть проблемы со здоровьем. Если хочешь, помогу тебе. Уж очень ты мне понравилась. Я знаю молитвы, которые никто не знает. Денег с тебя не возьму. Если захочешь меня отблагодарить, завтра принесешь моей маленькой дочери какие-нибудь сладости.

Будущая мамаша согласилась. Действительно, кто же откажется от помощи, да еще бесплатной?

Для ритуала снятия порчи Ивановой понадобились 50-копеечная монета и лист из школьной тетради. Монета у девушки нашлась, правда, тетрадного листа с собой не было. Но цыганку устроила и десятирублевая купюра. Завернув монетку в банкноту, она стала делать руками какие-то пасы. Затем попросила снять золотые серьги и передать ей якобы для усиления обряда. С этой же целью она выманила у девушки все золотые украшения, которые она несла в ювелирную мастерскую, пообещав, что непременно их вернет.

Совершая обряд, цыганка требовала, чтобы потерпевшая все время смотрела ей в глаза. Когда же церемония очищения завершилась, то в руках у «ясновидящей» ничего не было. Золотые украшения исчезли, будто испарились!

Девушка, конечно, спросила, где ее цепочка, серьги и крестик.

– Иди домой. Все к тебе вернется, только застегни карман куртки и повтори молитву, которую я сейчас скажу, – успокоила женщина.

Тут к ним подъехала машина, цыганка села на заднее сиденье и укатила в неизвестном направлении.

«Избавленная» от порчи девушка шла домой не оглядываясь, как и наказала спасительница. Примерно через 20 минут она очнулась. Карманы ее куртки были пусты, и доброй женщины рядом не было. Благо мобильник остался в сумочке. Потерпевшая позвонила сожителю и рассказала о случившемся. Парень быстро приехал к торговому центру и вызвал сотрудников полиции…

В заявлении в полиции потерпевшая указала, что неизвестная цыганка выманила у нее золотые украшения на общую сумму 17500 рублей.

– Для меня это значительный ущерб, так как нахожусь на обеспечении родителей, поскольку учусь в вузе и не работаю, – заявила потерпевшая.

Золотой кулон – железный вещдок

По аналогичной схеме «снятия порчи» Иванова выманила у Елены Михиной золотые украшения – два золотых кольца, цепочку с кулоном. Судьба свела их недалеко от пешеходного перехода на проспекте 100 лет Владивостоку. Потерпевшая видела, что заговорившая с ней женщина – гадалка, и знала из рассказов о последствиях встречи с представителями этой «профессии». Но не смогла отказать ей в просьбе показать, где находится ближайшая женская консультация…

После завершения ритуала цыганка также приказала своей жертве идти домой и не оглядываться. При этом она просила повторять «волшебную» фразу, которую ей прошептала. Девушка заклинание не запомнила и пошла следом за Ивановой. Они остановились около кафе «Ройял бургер», где черноволосую женщину ждала машина. За рулем авто сидел мужчина примерно 30 лет. Потерпевшая его запомнила, как запомнила и номер автомобиля, на котором укатила цыганка.

По словам потерпевшей, она, будто чем-то опоенная, не смогла помешать женщине уехать. Ко всему прочему, девушка еще надеялась, что золотые украшения цыганка незаметно положила в карман ее куртки. Наивная. Причиненный ущерб девушка оценила в 78105 рублей...

Найти автомобиль во Владивостоке, зная его государственный номер, и вычислить ее хозяина для сотрудников полиции не составило труда. Следом полисмены вышли и на цыганку. Во время обыска в квартире, где она проживала с очередным сожителем, нашли золотой кулон в виде сердца, принадлежащий Елене Михиной. Это было вещественное доказательство.

Во время задержания Иванова плакала, просила не закрывать ее в следственном изоляторе. Следствие оказало ей такую «услугу». На допросах цыганка рассказала, что получала удовольствие от того, как она, безграмотная женщина с четырьмя классами начальной школы, запросто завязывает контакты с незнакомыми людьми, которые легко отдают ей свои украшения и деньги.

– Она толком не умеет ни писать, ни читать. Университеты проходила в местах лишения свободы, где едва алфавит выучила. Подписывая протокол, Иванова даже извинилась, что не может поставить свою подпись. Сначала я ей писала печатными буквами на бумаге, что нужно написать в протоколе, затем она этот текст переписывала начисто. Писала старательно и аккуратно, как в первом классе. Ее детство прошло в кочующем таборе, поэтому справка об окончании начальной школы – не более чем обыкновенная бумажка, за которой нет знаний, – рассказала «В» майор юстиции Юлия Ким.

Когда она попросила цыганку предсказать ей будущее, та призналась, что талантом предсказательницы и ясновидящей она не обладает.

– Зато я хорошо умею пудрить мозги, – заверила цыганка.

* – Некоторые имена и фамилии изменены