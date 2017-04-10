Сходи к врачу – проверь себя

В 56 поликлиниках и учреждениях здравоохранения Приморья можно пройти диспансеризацию, сообщила пресс-служба края.

Диспансеризации в 2017 году подлежат все лица, рожденные в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 годах. Для ее прохождения необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Правом пройти бесплатное медобследование с начала года уже воспользовались более 30 тысяч жителей края. Всего же в этом году диспансеризацию должны пройти более 135 тысяч человек.

Напомним: углубленное обследование здоровья граждан проводится для раннего выявления хронических заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, онкологические заболевания, туберкулез, сахарный диабет, острые нарушения мозгового кровообращения, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. Кроме того, диспансеризация позволяет выявить основные факторы риска развития этих заболеваний. Обследование зависит от возраста человека и включает в себя универсальные методы обследования для всех пациентов, а также углубленные обследования в определенные возрастные периоды.

Напомним, что для прохождения диспансеризации необходимы паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС.