Путешественники встретятся с модой

«День путешественника» с модным уклоном пройдет во Владивостоке в рамках Третьего Тихоокеанского туристского форума, сообщили в пресс-службе края.

На три дня набережная ДВФУ превратится в центр отдыха и развлечений, а также станет местом демонстрации мод.

В этом году фестиваль «День путешественника» пройдет с 19 по 21 мая. В программу праздника традиционно включены конкурсы, выставки и тематические площадки. Одним из самых ярких событий обещает стать показ лучших коллекций молодых приморских дизайнеров.

– Мы планируем представить гостям Тихоокеанского туристского форума 15 коллекций самых талантливых местных модельеров, – рассказала директор Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС Инна Клочко.

Как раз в эти дни во Владивостоке проходит ежегодная Неделя моды PacificStyleWeek. По итогам конкурса дальневосточных дизайнеров LocalBrand будут отобраны самые интересные коллекции, которые и войдут в программу показов «Дня путешественника».

Напомним: Третий Тихоокеанский туристский форум пройдет в Приморье с 18 по 21 мая. В программе будет несколько блоков: деловая часть, куда впервые интегрирован Международный форум стран Северо-Восточной Азии, XXI международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo, выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show и фестиваль «День путешественника».