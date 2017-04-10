Центр поделился новобранцами с Дальним Востоком

Более 18 тысяч юношей пополнят войска Восточного военного округа (ВВО) в ходе весенней призывной кампании этого года.
10 тысяч из них будут призваны военными комиссариатами Восточного военного округа, остальные прибудут из западных и центральных регионов страны, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ВВО.
Призывные комиссии в военкоматах ВВО прошли уже более тысячи молодых людей. Первые отправки призывников в войска запланированы на конец апреля.
Отмечается, что в округе для организации встречи, размещения, подготовки призывников сформированы 80 администраций сборов молодого пополнения и 159 учебных рот.
Автор : Отдел новостей «В»
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