Центр поделился новобранцами с Дальним Востоком

Более 18 тысяч юношей пополнят войска Восточного военного округа (ВВО) в ходе весенней призывной кампании этого года.

10 тысяч из них будут призваны военными комиссариатами Восточного военного округа, остальные прибудут из западных и центральных регионов страны, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ВВО.

Призывные комиссии в военкоматах ВВО прошли уже более тысячи молодых людей. Первые отправки призывников в войска запланированы на конец апреля.

Отмечается, что в округе для организации встречи, размещения, подготовки призывников сформированы 80 администраций сборов молодого пополнения и 159 учебных рот.