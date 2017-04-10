ПЭТ-исследованиям добавят препаратов

Количество проводимых ПЭТ-исследований в Медцентре ДВФУ будет увеличено, уверили в пресс-службе края.

Как уже сообщал «В», планировалось, что в 2017 году 1500 приморских пациентов смогут бесплатно пройти ПЭТ, позволяющую на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания. 1030 человек – в медцентре ДВФУ на острове Русском, еще 470 человек направят для этого исследования в Хабаровск.

– Учитывая, что сегодня из Хабаровска можно поставлять радиофармпрепараты два раза в сутки, количество проводимых ПЭТ-диагностик можно увеличить почти до 1700, – сообщил главный врач медицинского центра ДВФУ Олег Пак. – Для подготовки специалистов необходимо время – три-четыре месяца. После этого мы будем готовы наращивать плотность исследований.

Тем временем в администрации края не исключают, что возможно увеличение ПЭТ-исследований до трех тысяч в год.

Отметим, что ПЭТ-диагностика проводится в области онкологии на основе ультракороткоживущих изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Пациенты на процедуру направляются из краевого онкологического диспансера. Для прохождения исследования необходимо иметь лишь направление врача-онколога.

Всю процедуру ПЭТ-диагностики пациентам оплачивает территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Приморского края. Каждое исследование обходится ТФОМС более чем в 50 тысяч рублей.