На угнанном авто побил 11 машин

Полиция возбудила уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя краевого центра, который повредил 11 автомобилей, катаясь на чужой машине.

Как уже сообщал «В», на улице Анны Щетининой на придомовой территории водитель автомобиля «Тойота-Краун» совершил столкновение с несколькими припаркованными автомобилями, после чего скрылся. 11 автомашин получили механические повреждения.

На место происшествия прибыли оперативники. Полицейские установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 17-летний житель Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморью, согласно акту медицинского исследования, в момент совершения ДТП юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления автотранспортом).

Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник похитил в автомастерской ключи от автомобиля и скрылся на транспортном средстве в неизвестном направлении. Не справившись с управлением, правонарушитель повредил припаркованные на придомовой территории автомашины.

Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение транспортным средством».

В полиции отметили: возраст, с которого возможно привлечение к уголовной ответственности, за большинство преступлений составляет 16 лет. Уголовное наказание также может наступить в ряде случаев и с 14-летнего возраста.