Дачникам расскажут о вредителях и болезнях овощей

В эту субботу, 22 апреля, во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса состоится заключительная лекция по овощеводству.

Темой занятия станет защита растений от вредителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты расскажут собравшимся о вредителях и болезнях овощных культур в условиях Приморского края, а также о том, как защитить растения на своем дачном участке от вредителей, уточнили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

Стать слушателем бесплатной лекции могут все желающие. В университете (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903) пропускной режим – при себе необходимо иметь паспорт.

Начало занятия в 13 часов.