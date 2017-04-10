Дачникам расскажут о вредителях и болезнях овощей

В эту субботу, 22 апреля, во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса состоится заключительная лекция по овощеводству.
Темой занятия станет защита растений от вредителей, сообщили в пресс-службе мэрии.
Специалисты расскажут собравшимся о вредителях и болезнях овощных культур в условиях Приморского края, а также о том, как защитить растения на своем дачном участке от вредителей, уточнили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.
Стать слушателем бесплатной лекции могут все желающие. В университете (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903) пропускной режим – при себе необходимо иметь паспорт.
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