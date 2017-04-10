Центральная площадь стала продуктовой. На два дня

Общегородская продовольственная ярмарка будет работать на центральной площади Владивостока сегодня и завтра, сообщили в пресс-службе администрации города.

Жители и гости города смогут приобрести здесь картофель, свеклу, морковь, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Будут представлены на ярмарке и сезонные товары, например саженцы.

Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Напомним: ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарева.

В пятницу, 21 апреля, ярмарка будет работать с 8 до 19 часов и в субботу, 22 апреля, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.