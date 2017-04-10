«Бессмертному полку» нужны волонтеры

Во Владивостоке ведется набор волонтеров «Бессмертного полка», сообщили в муниципальном учреждении «Молодежный ресурсный центр», работающем при администрации приморской столицы.

Волонтерами, которые окажут помощь в организации памятного шествия «Бессмертный полк», могут стать жители города в возрасте от 16 лет и старше. Заявки от добровольцев будут принимать до 30 апреля в Молодежном ресурсном центре. Отправить заявку можно на электронную почту director@mrc-vlad.ru или по тел. 222-22-94 по будням с 10.00 до 16.00.

– Шествие «Бессмертный полк» стало настоящим и уже неотъемлемым символом 9 Мая. В 2016 году в столице Приморья в его ряды влились около 30 тысяч горожан. В 72-й День Победы жители Владивостока вновь смогут отдать дань памяти своим родным и близким, всем

соотечественникам, кто сложил головы на полях сражений. Традиционно построение колонны «Бессмертного полка» начнется 9 Мая в 9 часов в сквере Семенова (улица Алеутская, 19а), далее шествие пройдет по Светланской и завершится у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Мы приглашаем волонтеров стать участниками действительно самого главного и важного праздника в нашей стране, – отметил руководитель муниципального штаба «Волонтеров Победы», директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.