В библиотеке «Бук» помогут устроиться на работу

Во вторник, 25 апреля, во Владивостоке в муниципальной молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) пройдет семинар «PRO резюме». Все желающие узнают, от чего зависит успех соискателя, как грамотно составить резюме и привлечь внимание работодателя, уточнили в пресс-службе администрации города.

Семинар проведет заместитель директора по администрированию компании 2ГИС в Приморском крае Ольга Гайдышева.

На лекции все желающие смогут узнать:

– основные правила составления резюме;

– что в первую очередь привлекает внимание работодателя и как его заинтересовать;

– типичные ошибки кандидатов.

Как отмечают в библиотеке «Бук», Ольга Гайдышева имеет большой опыт в подборе персонала – от рядовых специалистов до руководителей компании, а также знаний и навыков в сфере карьерного консультирования и развития персонала. После семинара слушатели научатся производить правильное впечатление и составлять резюме таким образом, чтобы получить работу в компании из топ лучших работодателей России.

Начало мероприятия в 19 часов. Вход свободный.