Муниципальные и краевые чиновники попинали мяч. Во имя дружбы

Во Владивостоке состоялась матчевая встреча по мини-футболу среди команд администраций Владивостока и Приморья, а также подведомственных учреждений.

В команду подведомственных учреждений администрации краевого центра вошли игроки МУПВ «ВПЭС», Спецзавода № 1, Дирекции по строительству и СДЮСШ единоборств, уточнили в пресс-службе мэрии.

Игры проходили в два периода по 15 минут. В первой игре на площадку вышли команды подведомственных учреждений администраций города и края. В упорной борьбе команда городских учреждений одержала победу над краевиками со счетом 5:4. Во второй игре встретились команды администраций города и края. До конца первого тайма команде администрации Владивостока удавалось держать лидерство со счетом 1:0, но во втором тайме победа была упущена. Встреча окончилась со счетом 3:1 в пользу администрации края.

– Такие игры направлены на популяризацию физической культуры и массового спорта среди государственных и муниципальных служащих, а также для сближения и более тесного взаимодействия городских и краевых властей. Футбольный турнир прошел в дружественной обстановке, – отметил главный специалист управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Станислав Щедрин.