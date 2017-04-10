Вечер пятницы потратим на чтиво

Сегодня во Владивостоке пройдет очередной поэтический вечер – проект «Чтиво» соберет «рифмоплетов» всех возрастов и рангов. Собравшись в одном из демократичных по духу и ценам заведений краевого центра, поэты будут читать свои стихи, общаться между собой и с поклонниками.

В этом году проект «Чтиво» отмечает пятилетие со дня своего возрождения, сделавшего во многом переворот в массовом сознании на территории Владивостока.

– Мы смогли доказать, что заниматься литературой – актуально, читать свои произведения публично – нормально, – говорит Андрей Вороной, организатор и вдохновитель «Чтива». – Совершенно не претендуя на звание флагмана литературного процесса в приморской столице, литературный проект стал несомненным явлением на культурной карте города.

В день своего пятилетия «Чтиво» планирует превратиться в литературный мини-фестиваль. Ожидается участие лучших городских поэтов.