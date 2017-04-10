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Культура

Четыре элемента

Центр современного искусства «Заря» за несколько лет стал одной из самых посещаемых площадок, на которых кипит культурная жизнь Владивостока. Фактически каждая из тех выставок, что привозит «Заря», становится, как сегодня принято говорить, информационным поводом, отправной точкой для обсуждения и дискуссий.

Показательно, что каждый проект «Зари» сопровождается просветительской программой – здесь проходят лекции, показы, мастер-классы. Резиденты центра – и «В» неоднократно об этом писал – создают проекты, которые реально касаются жизни и истории Приморья и его столицы. Это и создание детской площадки в районе улицы Матросской, и проект «Звуки Владивостока»… Новая выставка – «Материализация», открывшаяся на днях в «Заре», также имеет практический смысл… По словам организаторов, она призвана не только познакомить широкую публику с российским предметным дизайном, но и включить Дальневосточный регион в контекст российского профессионального сообщества и стать платформой для исследования дизайнерами местных ресурсов и традиционных техник региона.

Дерево, камень, керамика, металл… Эти четыре материала, которые используются человечеством с самых давних времен, стали объединяющей основой «Материализации».

Основу экспозиции составили 50 предметов 23 молодых отечественных дизайнеров и студий. Они показывают, как можно сочетать проектирование серийных объектов с практикой камерного и зачастую ремесленного производства. Знание свойств материалов и раскрытие их потенциала становятся важным аспектом превращения проекта в качественный продукт, который обладает узнаваемостью. А современная интерпретация традиционных техник, таких как, например, работа с берестой или молочение керамики, возвращает функциональную востребованность промыслам. На выставке показаны небольшие предметы мебели, светильники, аксессуары и предметы сервировки. Дизайн экспозиции разработали петербургские архитекторы Rhizome.

– Все помнят павильон СССР на Парижской выставке, сконструированный Константином Мельниковым в 1925 году. Он был очень прогрессивным, отталкивался от авангардной эстетики конструктивизма, был окрашен в яркие цвета, определенные Александром Родченко. Но изготовлен он был по старинке, топором из дерева, которое привезли в Париж. Потому что технологии не успевали за мыслью, – говорит Алиса Багдонайте, куратор ЦСИ «Заря». – Выставка «Материализация» рассказывает как раз о том, что современный российский дизайн не ограничивается в фантазии, в полете мысли, но при этом он все так же ограничен почти что архаичными материалами – дерево, камень, керамика, металл, хотя, наверное, современные отечественные дизайнеры могли бы выражать себя и в полимерах, и в силиконе… То есть ничего не изменилось: творческая мысль в России есть, а инфраструктура отсутствует.

Дерево, металл, камень и керамика… Обращение к ним можно назвать предсказуемым: в отличие от технологичных материалов они доступны и работать с ними в России умеют – за последние пять–семь лет появился ряд заметных авторов, которые активно участвуют в профессиональных событиях международного уровня.

Но даже более важно, что их работы представляют собой не только идеи, но и продукт. Так как современная индустрия, ориентированная на выпуск дизайнерской продукции, в России практически отсутствует, успешная «материализация» предметных замыслов требует от дизайнера развитых навыков организатора и предпринимателя. Предметы изготавливаются силами мастерских, способных производить небольшие серии качественных изделий. Некоторые дизайнеры открывают собственные производства.

– Мы предлагаем зрителю взглянуть на выбор материалов не только как на следствие ограничений, обусловленных состоянием российской индустрии, – говорит куратор выставки Татьяна Кудрявцева. – Рассказывая истории материального воплощения творческих идей, выставка поднимает темы экологии жизненной среды, разумного потребления, этики использования ресурсов и возрождения традиционных техник и локальных ремесел. Ведь обращение к традиционным материалам является одной из выраженных мировых тенденций современного дизайна. Для человечества в поисках «утраченных ценностей» – размеренного уклада жизни, гармоничной среды, экологического равновесия – натуральные материалы становятся противовесом для всепроникающих современных технологий, имеющих эфемерную природу.

Рост экологического сознания становится стимулом к выбору предметов из материалов, которые являются возобновляемыми ресурсами и перерабатываются без вредных отходов. Предметы, которые несут на себе отпечаток ремесленного труда, вызывают большее чувство сопричастности. Такие предметы реже выбрасывают, что является шагом на пути к осмысленному потреблению.

Особый интерес в рамках обращения к «материальности» и мастерству представляет исследование традиционных ремесел. Современный дизайн дает им новую жизнь, одновременно обогащая свой язык и нашу повседневную материальную культуру.

Выставка «Материализация» является спутником большего проекта, также на днях распахнувшего двери в ЦСИ «Заря» – «Советский дизайн 1950–1980». Об этой выставке читайте в следующей толстушке. 

     

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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