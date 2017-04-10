Четыре элемента

Показательно, что каждый проект «Зари» сопровождается просветительской программой – здесь проходят лекции, показы, мастер-классы. Резиденты центра – и «В» неоднократно об этом писал – создают проекты, которые реально касаются жизни и истории Приморья и его столицы. Это и создание детской площадки в районе улицы Матросской, и проект «Звуки Владивостока»… Новая выставка – «Материализация», открывшаяся на днях в «Заре», также имеет практический смысл… По словам организаторов, она призвана не только познакомить широкую публику с российским предметным дизайном, но и включить Дальневосточный регион в контекст российского профессионального сообщества и стать платформой для исследования дизайнерами местных ресурсов и традиционных техник региона.
Дерево, камень, керамика, металл… Эти четыре материала, которые используются человечеством с самых давних времен, стали объединяющей основой «Материализации».
Основу экспозиции составили 50 предметов 23 молодых отечественных дизайнеров и студий. Они показывают, как можно сочетать проектирование серийных объектов с практикой камерного и зачастую ремесленного производства. Знание свойств материалов и раскрытие их потенциала становятся важным аспектом превращения проекта в качественный продукт, который обладает узнаваемостью. А современная интерпретация традиционных техник, таких как, например, работа с берестой или молочение керамики, возвращает функциональную востребованность промыслам. На выставке показаны небольшие предметы мебели, светильники, аксессуары и предметы сервировки. Дизайн экспозиции разработали петербургские архитекторы Rhizome.
– Все помнят павильон СССР на Парижской выставке, сконструированный Константином Мельниковым в 1925 году. Он был очень прогрессивным, отталкивался от авангардной эстетики конструктивизма, был окрашен в яркие цвета, определенные Александром Родченко. Но изготовлен он был по старинке, топором из дерева, которое привезли в Париж. Потому что технологии не успевали за мыслью, – говорит Алиса Багдонайте, куратор ЦСИ «Заря». – Выставка «Материализация» рассказывает как раз о том, что современный российский дизайн не ограничивается в фантазии, в полете мысли, но при этом он все так же ограничен почти что архаичными материалами – дерево, камень, керамика, металл, хотя, наверное, современные отечественные дизайнеры могли бы выражать себя и в полимерах, и в силиконе… То есть ничего не изменилось: творческая мысль в России есть, а инфраструктура отсутствует.
Дерево, металл, камень и керамика… Обращение к ним можно назвать предсказуемым: в отличие от технологичных материалов они доступны и работать с ними в России умеют – за последние пять–семь лет появился ряд заметных авторов, которые активно участвуют в профессиональных событиях международного уровня.
Но даже более важно, что их работы представляют собой не только идеи, но и продукт. Так как современная индустрия, ориентированная на выпуск дизайнерской продукции, в России практически отсутствует, успешная «материализация» предметных замыслов требует от дизайнера развитых навыков организатора и предпринимателя. Предметы изготавливаются силами мастерских, способных производить небольшие серии качественных изделий. Некоторые дизайнеры открывают собственные производства.
– Мы предлагаем зрителю взглянуть на выбор материалов не только как на следствие ограничений, обусловленных состоянием российской индустрии, – говорит куратор выставки Татьяна Кудрявцева. – Рассказывая истории материального воплощения творческих идей, выставка поднимает темы экологии жизненной среды, разумного потребления, этики использования ресурсов и возрождения традиционных техник и локальных ремесел. Ведь обращение к традиционным материалам является одной из выраженных мировых тенденций современного дизайна. Для человечества в поисках «утраченных ценностей» – размеренного уклада жизни, гармоничной среды, экологического равновесия – натуральные материалы становятся противовесом для всепроникающих современных технологий, имеющих эфемерную природу.
Рост экологического сознания становится стимулом к выбору предметов из материалов, которые являются возобновляемыми ресурсами и перерабатываются без вредных отходов. Предметы, которые несут на себе отпечаток ремесленного труда, вызывают большее чувство сопричастности. Такие предметы реже выбрасывают, что является шагом на пути к осмысленному потреблению.
Особый интерес в рамках обращения к «материальности» и мастерству представляет исследование традиционных ремесел. Современный дизайн дает им новую жизнь, одновременно обогащая свой язык и нашу повседневную материальную культуру.
Выставка «Материализация» является спутником большего проекта, также на днях распахнувшего двери в ЦСИ «Заря» – «Советский дизайн 1950–1980». Об этой выставке читайте в следующей толстушке.