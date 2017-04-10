Пороховая бочка на Корейском полуострове

На Дальнем Востоке по тревоге в рамках внеплановой проверки боеготовности подняли бригаду оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Ракетчики совершили марш на штатной технике и развернули комплексы в заданном районе на неподготовленной местности в десятках километров от места постоянной дислокации. Им определили объекты условного противника, расположенные на дальности от 200 до 300 км.

«В» уже сообщал о приведении в состояние повышенной боевой готовности ряда соединений и частей 5-й и 35-й общевойсковых армий, а также отдельной бригады специального назначения и войсковых ПВО, расквартированных в Приморье и Приамурье. Некоторые из них выведены на полигоны и в полевые лагеря.

Командование Вооруженных сил России провело отдельную проверку состояния боевой готовности морских и береговых сил Тихоокеанского флота, стоящего на передовых рубежах на востоке страны. Во Владивостоке состоялось закрытое совещание под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Его тематика не афишировалась. Аналитики предполагают, что речь шла об эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Северной Корей.

К сожалению, территория Корейского полуострова и акватории Японского моря превращается в пороховую бочку. Американцы стягивают в этот район мощную морскую группировку, несущую палубную авиацию и крылатые ракеты «Томагавк». В зону возможного конфликта на базы в Японии и Республике Корея США перебрасывают части противовоздушной обороны и авиации. Вице-президент США Майкл Пенс срочно совершил визит в Сеул и Токио, где заверил своих союзников в полной поддержке и защите.

Со своей стороны, лидер КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне принял военный парад в честь 105-летия основателя северокорейского государства и главного идеолога идей чучхе своего дедушки Ким Ир Сена. В марше участвовали и новые виды ракетного вооружения, которые могут нести не только обычные боевые заряды.

Этой демонстрации силы вполне хватило, чтобы американцы умерили свой воинственный пыл и вновь заговорили о санкциях вместо удара по городам и селам КНДР. Кроме того, в Северной Корее состоялся очередной запуск баллистической ракеты с дальностью полета около 3-4 тысяч километров, который космическая разведка США посчитала неудачным.

Одновременно в состояние повышенной готовности приведены войска Шэньянского (северо-восточного) военного округа и северной группировки ВМС КНР. К китайско-корейской границе из провинций Ляонин и Хэйлунцзян переброшены армейские подразделения и тяжелая артиллерия Народно-освободительной армии Китая, в том числе наиболее боеспособная 190-я мотопехотная бригада.

Большое количество истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков появилось на аэродромах в приграничных городах Фучэн, Чжанъу и Чанчунь. Эти боевые подразделения в случае возникновения каких-либо конфликтов в регионе смогут оперативно и эффективно на них отреагировать.

В последнее время наблюдается рост напряженности отношений между КНДР и Южной Кореей. С обеих сторон 38-й параллели противоборствующие стороны готовы к превентивному удару. Тут все зависит от того, у кого первым не выдержат нервы. Ранее Пхеньян заявил о готовности ответа на любую провокацию по законам военного времени. Не менее рьяно готов защищать свою независимость и Сеул.

Комментарий «В»

Рассказать о складывающейся ситуации и возможностях разрешения конфликта вокруг КНДР редакция «В» попросила заведующего Центром региональной безопасности Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерия Мишина:

– От Владивостока до границы с КНДР по прямой около 200 километров. Естественно, все, что там происходит в области внешней и внутренней политики, касается Приморья и всей тихоокеанской России. Сразу скажу: угрозы нашей стране нет и не предвидится. Как и второму северному соседу КНДР – Китаю. Все страшилки в рамках идеологического противостояния направлены против США, Южной Кореи и Японии.

Пришел молодой руководитель. Начались какие-то процессы в Северной Корее. Международное сообщество было застигнуто врасплох. Поэтому сразу же начались домыслы. Между тем государство существует уже несколько десятилетий. Международные санкции в связи с разработкой ракетно-ядерного оружия не сработали.

Мы ни разу за всю историю не слышали от Пхеньяна угроз в адрес Пекина или Москвы. Они звучат только в отношении тех, кто находится южнее 38-­й параллели и является частью идеологической войны. КНДР, как волка, оградили красными флажками.

Противостоящие стороны обмениваются громкими заявлениями о запусках ракет и подземных испытаниях. Может, они осуществляются, но все это небезупречно. Иначе миру уже продемонстрировали бы возможности этого оружия. Зато совершенным оружием располагают идеологические противники КНДР. Где гарантии того, что ракеты с маркировкой США не упадут на нашу территорию? Или южнокорейские летчики впопыхах не скинут бомбы на российские объекты? Ведь 17-­километровый участок границы КНДР и РФ не огорожен стеной и не подсвечивается прожекторами.

Между прочим, реактор и полигон в КНДР строились с помощью советской стороны. Поэтому наши ученые знают истинное положение вещей. Но они в набат не бьют и не подтверждают опасность для Приморья. Да и агрессия со стороны КНДР не выливается в атаки: их ракеты не летают с мыса Мусадан до Алеут или Гуама.

А вот угроза боевых столкновений с использованием обычных видов вооружения реально существует. У кого нервы не выдержат, тот первым и пальнет. У Северной и Южной Кореи вторая и третья по численности армии в Азии. И пускай основные события вначале развернутся на 38­-й параллели, Владивосток и Хасанский район сразу же превратятся в прифронтовую зону. Тихоокеанскому флоту, армии, соединению ВВС и ПВО, силам гражданской обороны надо быть готовым к любым неожиданностям. Конечно, надо укреплять границу на Туманной (Тумангане). Но, без сомнения, Россия не втянется в возможный конфликт. Ведь у нашей страны нет договорной базы ни с кем из его потенциальных участников.

Возможен ли массовый исход северных корейцев через нашу границу? Нет. Во-первых, суровый горный ландшафт провинции Северный Хамген с ограниченным количеством дорог не позволит перемещаться большим группам людей, особенно детям, старикам и раненым. Зимой – холодно, а летом надо переплывать через пограничную реку. Да и Россия не готова к приему всех беженцев с организацией палаточных городков, обеспечением санитарно-гигиенической безопасности, предоставлением горячего питания, питьевой воды, топлива, медицинской помощи. Но сбрасывать со счетов такой вариант развития событий не стоит. Поэтому у МЧС на сей счет имеется программа оказания гуманитарной помощи.

А вот в соседний Китай по равнинной части северо-запада Корейского полуострова беженцы устремятся. Поэтому Поднебесная и укрепляет сейчас свою приграничную территорию. Ведь массовый отток мирного населения будет сравним с гуманитарной катастрофой…

В ответ на северокорейскую угрозу США и их азиатские союзники разворачивают тихоокеанскую ПРО. Точно так же, как это происходит в Европе. Любое высокоточное оружие у российских границ представляет угрозу. Естественно, наши вооруженные силы должны учитывать изменение военного баланса на всем Дальнем Востоке, – заметил Валерий Мишин.



