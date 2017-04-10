Горожан призвали взяться за метлы и кисти

Чтобы благоустроить любимый город

Завтра, 22 апреля, во Владивостоке состоится общегородской субботник. В нем могут поучаствовать не только управляющие компании, дорожные и коммунальные службы, но и организации всех форм собственности, а также инициативные горожане. Администрация города приглашает всех жителей приморской столицы принять участие в санитарной уборке и навести порядок около своих домов.

Традиция проводить общегородские субботники и наводить чистоту по всему городу существует в нашей стране уже многие десятилетия. В этом году жителей Владивостока снова приглашают проявить активность и принять участие в благоустройстве краевого центра. К примеру, привести в порядок и озеленить свой двор: облагородить клумбы и газоны у подъезда, побелить деревья, покрасить скамейки и бордюры, качели и горки на детских площадках. Все необходимое для уборки и посадочный материал предоставляет управляющая домом организация по заявке жильцов.

Устроить в эту субботу настоящий праздник труда намерены многие коллективы предприятий и организаций Владивостока. Так, к примеру, компании-перевозчики краевого центра заранее объявили о своем участии в общегородском субботнике. Сегодня во Владивостоке работают 13 коммерческих компаний и одно муниципальное предприятие «ВПОПАТ-1», чьи автобусы работают на установленных внутригородских маршрутах. Руководители этих организаций, а также сотрудники управления транспорта заявили, что 22 апреля примут участие в уборке от мусора территории в районе железнодорожной станции Моргородок.

Свой вклад в благоустройство приморской столицы внесут не только взрослые, но и дети – в городском субботнике намерены участвовать школьники и юные воспитанники детских садов. Как рассказали в управлении образования администрации краевого центра, на сегодняшний день абсолютно все школы и сады Владивостока выразили желание помочь с уборкой возле своих учебных учреждений.

Например, 22 апреля ученики и их родители проведут акцию по озеленению пришкольной территории возле школы № 63 на Бородинской, 7. Как ожидается, в мероприятии примут участие около 600 детей, в том числе и первоклашки, 250 взрослых и около 50 учителей.

– Субботник – это праздник, который дает возможность проявить себя, внести вклад в благоустройство пришкольной территории, – рассказала директор школы Анна Вдовиченко, – поэтому все с радостью в нем участвуют. За 50-летнюю историю нашего учебного заведения ученики и родители высадили около 200 деревьев. Это ели, тополя, березы. К тому же этот год объявлен Годом экологии, и наши ученики принимают участие в общероссийском проекте «Дарим лес».

Всего планируют высадить около 50 деревьев (клен, ель и хмель). Отбором саженцев, работами по посадке и уходу за клумбами руководит учитель биологии Ольга Федькова. В этой школе она работает уже 35 лет, и во многом благодаря ей школьный двор постоянно преображается.

Как уже писал «В», c 3 апреля во Владивостоке начался санитарный двухмесячник, который традиционно проводится для благоустройства и улучшения санитарного состояния города, очистки дорог и улиц города от мусора.

Муниципальное учреждение «Содержание городских территорий» приводит скверы, парки и зеленые зоны в порядок после зимы. Сотрудники учреждения убирают слежавшуюся траву и листву, проводят обрезку деревьев и стрижку живых изгородей, готовят клумбы к высадке цветов.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, специалисты провели санитарную, формовочную и омолаживающую обрезку 240 деревьев, прочистили порядка 2000 метров живых изгородей, очистили от усохшей травы и листвы 90000 квадратных метров газонов и откосов, вывезли более 1000 кубометров мусора и листвы.

Собранный мусор и порубочные остатки вывозят для дальнейшей утилизации на полигон ТБО, уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что благоустройство придомовых территорий – завоз земли и саженцев для озеленения и разбивки клумб, установка урн и скамеек у подъездов многоквартирных домов, удаление надписей и рекламных объявлений на фасадах домов – обязанность управляющих компаний.

Навести порядок на подведомственных территориях обязаны предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации, а также предприятия всех форм собственности.