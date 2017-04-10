Бородино на кухонном столе

Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят две отечественные новинки: комедия «Кухня. Последняя битва» и мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Затем следуют три новинки со взрослым рейтингом: триллер о женской мести «Наваждение», авантюрная французская комедия «Если б я была мужчиной» и боевик «Рейд: Пуля в голове».

«Кухня. Последняя битва» (12+)

Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но все меняется, когда он встречает красотку француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в чемпионате мира среди поваров, где она выступает за Францию, а он – за Россию.

Но Ивану еще нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой – знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (0+)

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

«Наваждение» (18+)

Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия в своей новой роли жены и мачехи отчаянно верит, что наконец встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.

«Если б я была мужчиной» (18+)

Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. Каково же ее изумление, когда однажды она просыпается… мужчиной! Отныне ее жизнь превращается в нескончаемую череду невероятных происшествий.

«Рейд: Пуля в голове» (18+)

Из неприступной тюрьмы, оставив за спиной десятки трупов, бежит приговоренный к смерти наркобарон, босс преступного мира по прозвищу Отец из ада. Многие годы он похищал младенцев, воспитывая из них таинственную касту неуловимых, безжалостных и всесильных убийц. Его «дети» рабски преданы ему и готовы выполнить любой приказ. Когда на берегу моря находят едва живого парня с пулей в голове, не помнящего, кто он и откуда, такой приказ поступает. Израненный и страдающий амнезией Измаил не должен выйти из больницы. Чтобы выжить и вернуть себе память, ему придется отправить на тот свет армию убийц, которые, возможно, когда-то были его «семьей».