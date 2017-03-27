Жгли траву на огороде – сожгли дома и пилораму

Прокуратура в Приморье выявила ряд нарушений в работе чиновников администрации поселка Пластун в Тернейском районе, где во время пала сухой травы сгорели два дома, дворовые постройки и пилорама.
«Прокуратура Тернейского района уже пришла к выводу о бездействии органов местного самоуправления», – сообщила агентству «Интерфакс» старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.
В частности, по ее словам, чиновники поселковой администрации ничего не сделали, чтобы под контролем уничтожить сухую траву вблизи Пластуна, а также проигнорировали решения межведомственного совещания и районной комиссии по ЧС, принятые в преддверии пожароопасного периода.
15-16 апреля в поселке Пластун предположительно из-за пала сухой травы сгорели два жилых дома, дворовые постройки и пилорама. Пожар возник из-за того, что люди жгли траву на своих участках.
Кроме того, в те же дни из-за палов в Приморье пострадали опоры линии электропередачи в городе Артеме и Ольгинском районе, без света остались более 500 человек. В настоящее время энергоснабжение восстановлено.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.
В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.
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