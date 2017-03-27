Строили-строили и... землю загубили

Строители автодороги в Приморье засыпали щебнем поля, сделав их непригодными для аграрных целей.

В региональное управление Россельхознадзора, как сообщает пресс-служба ведомства, обратился директор коммерческой организации, которая арендует более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения у администрации Артемовского городского округа. Землепользователь пожаловался, что строители одного из участков автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный засыпали 10 соток его земли скальным грунтом.

Согласно проектной документации, земли, из-за которых сейчас ведется разбирательство, должны были быть изъяты в пользу государства, но решение об этом так и не было принято. Факт перекрытия большой площади плодородной земли скальным грунтом подтвержден заключением кадастровой экспертизы. Теперь этот участок не может использоваться для сельского хозяйства. Действия строителей нанесли серьезный вред окружающей среде и земле как природному объекту.

Компании-подрядчику назначен штраф 40 тысяч рублей, а также вынесено представление об устранении нарушений.