Строили-строили и... землю загубили

Строители автодороги в Приморье засыпали щебнем поля, сделав их непригодными для аграрных целей.
В региональное управление Россельхознадзора, как сообщает пресс-служба ведомства, обратился директор коммерческой организации, которая арендует более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения у администрации Артемовского городского округа. Землепользователь пожаловался, что строители одного из участков автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный засыпали 10 соток его земли скальным грунтом.
Согласно проектной документации, земли, из-за которых сейчас ведется разбирательство, должны были быть изъяты в пользу государства, но решение об этом так и не было принято. Факт перекрытия большой площади плодородной земли скальным грунтом подтвержден заключением кадастровой экспертизы. Теперь этот участок не может использоваться для сельского хозяйства. Действия строителей нанесли серьезный вред окружающей среде и земле как природному объекту.
Компании-подрядчику назначен штраф 40 тысяч рублей, а также вынесено представление об устранении нарушений.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.
В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.
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