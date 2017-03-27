Открылся коридор «Приморье-2»

В середине апреля состоялась тестовая перевозка грузов из Китая в Южную Корею через Россию по международному транспортному коридору «Приморье-2».
В рамках эксперимента контейнеры FESCO провезли по маршруту Чанчунь – Хуньчунь/Краскино – Зарубино – Пусан. Ранее китайские товары направлялись через Далянь и Желтое море, проблемы этого направления заключаются в перегруженности маршрута.
Инициатором открытия «Приморья-2» выступили транспортная группа FESCO и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта, сообщили в пресс-службе Дальневосточного морского пароходства. Отправителем товара выступила китайская компания UGL Consulting Ltd.
Между тем эксперимент выявил проблему – долгое прохождение товара по китайской территории: от Чанчуня до пограничного перехода Хуньчунь понадобилось пять суток. Еще 24 часа ушло на оформление документов для прохождения границы КНР с РФ, транспортировку по российской территории до порта Зарубино, оформление в порту и погрузку на судно, также за сутки паром доставил контейнер из Зарубино в Пусан. Если китайскую часть транспортировки сократить до суток, то «Приморье-2» не просто составит конкуренцию традиционным формам перевозки товара, но и будет наиболее выгодным по времени и менее затратным по эксплуатационным расходам.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.
В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.
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