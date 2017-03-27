Океанариум язык поможет выучить

К проекту «Очарование Тихоокеанской России», в рамках которого иностранные студенты изучают русский язык и культуру России, присоединился и Дальрыбвтуз.

В Приморском океанариуме состоялось открытие образовательной программы «Кто живет в подводном мире?» для китайских студентов этого вуза.

Приветствовал студентов Александр Зубрицкий, директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» (он стал инициатором проведения проекта). На его вопрос, кто был первым космонавтом, иностранцы без запинки ответили: Юрий Гагарин. Слово «очарование», напротив, вызвало трудности в понимании у слушателей. Ольга Батраева, разработчик образовательной программы, донесла до своих подопечных смысл названия: «Очарование – это любовь к России, к ее культуре».

На полгода Приморский океанариум станет интерактивной площадкой для закрепления научного русского языка для иностранных студентов. Такая возможность для китайцев в новинку.

– Китайский образовательный процесс не подразумевает внеаудиторных занятий, все знания закрепляются в стенах университета. В России же преподаватели не только проводят занятия со студентами, но и ходят в театры, музеи. Вы участвуете в различных фестивалях, проектах, конференциях. В России вы научились интересоваться наукой и окружающей вас жизнью, – рассказала студентам Лилиана Воронова, заведующая кафедры «Русский язык как иностранный» Дальрыбвтуза.

26 апреля океанариум вновь откроет свои двери для участников очередных занятий в рамках проекта. Иностранные студенты ВГУЭС узнают о наиболее важных водных объектах России и Приморского края, познакомятся с разнообразными морскими животными, рыбами и растениями, а главное, изучат новую лексику и закрепят ее в процессе ролевой игры «По морям, по волнам».