Контрабанду везут тоннами

Обувь, одежда, игрушки, электронные устройства и даже ядохимикаты – более 30 тонн контрабанды попытался ввезти на территорию России водитель фуры, следовавшей из Мишаня в Уссурийск.
Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, в пункте пропуска через государственную границу «Турий Рог» пограничники проверяли фуру, которая по документам должна была быть заполнена стройматериалами. И они там были, правда, немного. А за стройматериалами, в глубине фуры, была обнаружена просто гора контрабанды. Грузовой автомобиль был доверху набит коробками с обувью, одеждой, аксессуарами известных мировых брендов, детскими игрушками, электротехникой, автозапчастями и другими пользующимися спросом товарами. Вес груза – более 23 тонн.
Но самый опасный товар был «закопан» очень старательно – пограничники обнаружили упакованные в разную тару сыпучие и жидкие пестициды и гербициды. Общий вес опасных веществ, применяемых иностранными сельхозрабочими в период весенней посевной на полях Приморья, превысил 7 тонн. Ни для кого не секрет, что подобные удобрения наносят ущерб экологии, вызывают деградацию почв и делают ее бесплодной на несколько десятилетий вперед.
Помимо прочего было выявлено полтонны медикаментов различного назначения, не зарегистрированных на территории РФ.
В настоящее время по факту попытки ввести контрабанду проводится проверка.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.
В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.
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