Вечер в библиотеке

Свидание с книгой, спектакль, лекции, мастер-классы и шоу

В шестой раз Владивосток присоединится к уже ставшей ежегодной всероссийской акции «Библионочь». Мероприятие состоится в субботу, 22 апреля. Участников мероприятия ждут самые разные лекции, мастер-классы, круглые столы, сообщили в пресс-службе мэрии. Администрация Владивостока приглашает на «Библионочь» всех желающих, вход свободный.

Программа «Библионочи-2017»

Торговый дом «Большой ГУМ» (ул. Светланская, 33, 3-й этаж)

Здесь будут работать три зоны: книжный маркет (городские издательства, книжные магазины и нескучная канцелярия), зона кофе (место для отдыха, настольных игр и книжных свиданий) и зона сцены (здесь можно слушать и говорить).

13 часов – театр «Патапуф» – спектакль «Легенда о карпах-кои, волшебных воротах и золотом драконе»;

14 часов – лекция для детей и родителей «Путешествие в русскую сказку: читаем «Царевну-лягушку». Лектор – доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ Мария Киселева;

15.30 – круглый стол «О чем сегодня детские книги?»;

17 часов – книжный EXPLAIN! при поддержке научного кафе ДВФУ;

19 часов – лекция «Долгое путешествие Франца Кафки в Россию». Лектор – кандидат филологических наук автор проекта публичных лекций «Культурная интервенция» Максим Жук;

20.30 – лекция «Город в море»: вечное возвращение Иосифа Бродского». Лектор – кандидат филологических наук старший преподаватель кафедры русского языка и литературы ДВФУ Мария Бурая;

22 часа – литературный шоу-проект «Кот Бродского».

Также в программе – мультфильмы творческой группы «МУРАЕД», акция «Расскажи о любимой книге».

Кафе «Кафема» (ул. Светланская, 17)

11–13 часов – лекция «История шоколада». Лектор – сотрудник кафе «Кафема» Екатерина Костенко;

11–13 часов – мастер-класс по рисованию для детей. Художник Дарья Фищук;

18 часов – встреча с переводчиками «50 фраз в помощь путешественнику»;

19.30 – лекция «Путешествие кофейного дерева». Лектор – сотрудник кафе «Кафема» Евгений Щукин;

20.30 – встреча с путешественниками «Ноги в руки»;

22 часа – лекция «Питьевые заметки» и дегустация кофе. Лектор – сотрудник кафе «Кафема» Евгений Щукин.

Библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55)

15 часов – «Веселый английский» в рамках проекта «English corner» для детей 5–7 лет;

16 часов – публичное интервью «Личные истории библиотекарей»;

17.30 – круглый стол «Кто делает литературу во Владивостоке?»;

19 часов – лекция «Творческое вдохновение – надежда на музу или продуманная стратегия». Лектор – психолог Людмила Парукова.

Книжный магазин «Владкнига» (ул. Алеутская, 27)

В течение дня здесь будет проходить книжный квест для детей и родителей «Вокруг света».

Центральная библиотека им. А.П. Чехова (пр. 100 лет Владивостоку, 48)

16 часов – лекция/тренинг «Техника урегулирования эмоционального состояния» (18+). Лекторы – психологи Н.С. Сафронова и Г.В. Андриевская;

17 часов – лекция «Мистические обитатели Приморской тайги» (6+). Лектор – действительный член Общества изучения Амурского края Иван Егорчев.

Библиотека № 3 (ул. Хабаровская, 19)

16–18 часов – спектакль «Принцесса на горошине». Театрально-хореографическая студия «Контакт» (6+);

16–18 часов – литературно-игровая программа для детей (6+).

Библиотека № 4 (ул. Светланская, 205)

16.00 – 17.30 – «Улыбка дарит праздник». Смешные поэтические зарисовки (6+);

16.00 – 17.30 – показ фильмов из сериала «Ералаш», мастер-класс «Забавные поделки» (6+).

Библиотека № 5 (ул. Леонова, 21)

16–18 часов – «Сказочный турнир». Литературно-игровая программа с конкурсами и викторинами (6+).

Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21)

16–18 часов – мероприятие «Чудеса и тайны планеты Земля». В программе экологическая игра «Наш дом – Земля», презентация «Расцвел подснежник», фильм «Улыбка природы», мастер-класс по изготовлению первоцветов из бумаги.

Детская библиотека № 7 (ул. Калинина, 281)

16–19 часов – «Графика: тематический натюрморт». Урок творчества с преподавателем детской художественной школы № 3 Н.Н. Копниной (6+);

16–19 часов – «Фантастическое дерево». Мастер-класс с педагогом-организатором ЦРТДиЮ Первомайского района Е.К. Харабадот (6+);

16–19 часов – «Путешествие с волшебным клубком». Познавательно-творческая игра (6+).

Библиотека № 8 (ул. Приморская, 5)

16–18 часов – знакомство с книгами – новинками зала для юношества (12+);

16–18 часов – лекция «Что такое самостоятельность? Что такое сепарация от родителей, если живешь с ними на одной территории. Можно ли сохранять свое мнение, будучи частью группы»;

16–18 часов – лекция «Почему мы любим танцевать?».

Библиотека № 9 (ул. Талалихина, 5)

16.30–19.00 – мастер-класс по изготовлению открытки «Оригами флексагон» (6+).

Библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76)

16–18 часов – поэтические сумерки с участием поэтов Приморского отделения Российского союза писателей «И моря плеск, и сердца переливы».

Библиотека им. И.У. Басаргина (ул. Адмирала Юмашева, 8)

16.00 – 16.45 – деловая игра по программе краеведческого экскурсионного агентства «Следопыт» «Жизнь в чистом городе» (12+).

Библиотека № 12 (ул. Калинина, 281)

15–17 часов – художественная выставка картин «Вечность». На выставке будут представлены картины участников проекта «Литра» и детской школы искусств № 3, где изображены коровы. Просмотр мультфильма «Не бей копытом» (6+).

Библиотека № 13 (ул. Русская, 78)

16–18 часов – «Русские посиделки» – чтение вслух с просмотром мультфильмов, конкурс чтецов, электронная презентация «Великие сказочники», литературная игра «Угадай сказку».

Библиотека № 15 (ул. Волкова, 11)

16 – 20 часов – игра-коллаж «Поле чудес», мероприятие «Не может быть», мастер-класс «Чебурашка», литературные посиделки.

Библиотека № 16 (ул. Котельникова, 20)

16.00 – 20.30 – «Вечер в экостиле»: просмотр видеосюжетов о животных «Эти забавные животные», фотогалерея природы края «Чудес полна природа!», музыкальная шкатулка «Времена года», библиографический обзор художественных произведений «Животные – герои книг» и многое другое.

Библиотека № 17 (ул. Иртышская, 42)

16–18 часов – вечер по страницам немого кино «Чарли Чаплин. Золотой кинематограф» (12+). В программе просмотр фильмов: «Малыш», «Золотая лихорадка», «Бродяга», инсценировка фрагментов фильмов участниками вечера.

Библиотека № 20 (проспект 100 лет Владивостоку, 128а)

16–18 часов – экологическое мероприятие, выставка фотографий бабочек Приморья В.И. Тройнина, просмотр фильма о природе (12+).

Библиотека № 21 (ул. Нейбута, 45)

16.30–17.30 – «Жуткие истории». Чтение и обсуждение рассказов Эдуарда Успенского «Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые Пальцы» (12+).