Они растут хорошими…

Стояли мы, читатель, с моей маленькой племянницей в прошлую субботу у картины Айвазовского в зале Приморской картинной галереи и обсуждали, почему же она так ей нравится… Разговор наш с умилением слушали смотрительницы. Когда мелкая ушла в другой зал – еще раз взглянуть на «Изгнание из рая», смотрительница подошла ко мне…

– Я уже не первый год в галерее работаю и заметила: в последние годы к нам стало много детей приходить, – сообщила эта милая пожилая женщина. – И не только со школьными экскурсиями, но и мамы малышей приводят, бабушки. И, знаете, дети не просто пробегают мимо картин – лишь бы отбыть повинность и на улицу, а именно смотрят. Мамы им что-то объясняют, рассказывают, их мнением интересуются. И мне так приятно на это смотреть. Появляется надежда, понимаете?

Понимаю. У меня тоже появляется надежда, когда вижу детей дошкольного возраста на музейных квестах и других мероприятиях в наших музеях, на выставках в ЦСИ «Заря» и «Артэтаже», в галерее, в театрах и библиотеках… И есть надежда, что поколение Next вырастет душевно чутким, добрым, с пониманием, что такое красота, со знанием своих корней…

Потому что на самом деле все до единого культурные учреждения Владивостока проводят множество – поверьте на слово – мероприятий для детей. Причем самого разного возраста.

Всегда удивляюсь, когда слышу разговоры на тему «куда пойти с ребенком в выходные». Как это куда? Выбор же огромный. Если отсечь кино, в котором сегодня, увы, не всегда есть место светлому, доброму, вечному, то остаются, к примеру, театр кукол, театр молодежи, музеи, галереи, любая районная библиотека. Мы не раз писали о том, сколько интересных задумок для маленьких читателей и даже тех, кто еще только учится читать, придумали и реализовали в библиотеке № 13, что на улице Русской. И это только один пример. Читайте, дорогие мамы и папы, афиши выходного дня, на сайтах учреждений культуры все программы подробно расписаны. Читайте, выбирайте, отправляйтесь в культпоход вместе с детьми.

В будущие выходные в нашем городе состоится «Библионочь». Вы посмотрите, какая обширная у нее программа. Только выбирайте – и выступления театра, и мастер-классы, и книжные квесты, и чего только нет! Не знаю, как у вас, читатель, а у меня душа поет, когда читаю эту программу. И я точно знаю, что детей на всех мероприятиях будет много. И это дает надежду.