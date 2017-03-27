Ветеранам вручат сертификаты

В преддверии Дня Победы участники Великой Отечественной войны Владивостока получат подарки, сообщили в пресс-службе мэрии.
Подарки вручат порядка 480 ветеранам, уточнили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.
– Участники Великой Отечественной войны получат в подарок сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей, – отметила Ольга Михалева, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации Владивостока. – Решение о подарках в виде сертификатов было принято по ходатайству городского Совета ветеранов.
Подарки будут вручаться на предпраздничных заседаниях советов ветеранов всех районов города, а также по адресам проживания.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.
В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.
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