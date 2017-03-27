Ветеранам вручат сертификаты

В преддверии Дня Победы участники Великой Отечественной войны Владивостока получат подарки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подарки вручат порядка 480 ветеранам, уточнили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

– Участники Великой Отечественной войны получат в подарок сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей, – отметила Ольга Михалева, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации Владивостока. – Решение о подарках в виде сертификатов было принято по ходатайству городского Совета ветеранов.

Подарки будут вручаться на предпраздничных заседаниях советов ветеранов всех районов города, а также по адресам проживания.