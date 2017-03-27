Мороженое закусили папоротником

Медом, березовым соком, папоротником и морской капустой из Приморья угощали иностранных бизнесменов на деловых переговорах с приморскими производителями продуктов питания, сообщила пресс-служба края. Бизнесмены из КНР намерены развивать отношения с партнерами из Приморья.
Всего в переговорах приняли участие четыре компании с российской стороны – ООО «Мороз Ко», ООО «Арсеньевский молочный комбинат», ООО «Дальневосточный мед», Холдинг Владайс ООО «Лосторос».
Каждая из них представила свои образцы для дегустации и предложила варианты реализации своей продукции. Китайские бизнесмены лично убедились в отличных вкусовых качествах березового сока, липового и цветочного меда, папоротника орляка, морской капусты. Особый интерес вызвало мороженое. Партнеры из КНР намерены продолжать развивать отношения с приморскими производителями продуктов питания.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.
В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.
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