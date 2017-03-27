Мишек откормили и отправили в лес

Трех гималайских медведей из реабилитационного центра в селе Алексеевка возвратили в дикую природу природного заповедника «Шухи-Поктой» в Еврейской автономной области.
Как сообщили в департаменте охотничьего надзора Приморского края, медведи прошли обследование в реабилитационном центре ООО «Центр тигр».
Малыши, оставшиеся без матери, были вынужденно изъяты из среды обитания в осенне-зимний период 2016–2017 годов. Они прожили в центре реабилитации сложное зимнее время и сегодня находятся в хорошей форме. Упитанность медведей и состояние здоровья позволит им адаптироваться в дикой среде.
Гималайские медведи возвращены в дикую природу на территории государственного природного заповедника «Шухи-Поктой». На этой территории обеспечивается жесткий контроль за соблюдением режима особо охранных природных территорий, а также присутствуют все растения, характерные для юга Дальнего Востока России и необходимые для питания медведей, добавили в департаменте.
Отметим, что состояние популяции гималайского медведя на территории Приморского края не вызывает опасений. По состоянию на начало охотничьего сезона 2016–2017 годов численность данного вида медведей составляет около 3,5 тысячи особей и имеет тенденцию к увеличению.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.
В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.
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