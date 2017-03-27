Деревья память сохранят

Всех желающих укрепить дружбу между Страной восходящего солнца и Россией приглашают принять участие в высадке деревьев у монумента гражданам Японии, умершим на территории СССР во время военного плена. Состоится это мероприятие, как сообщили в генеральном консульстве Японии во Владивостоке, 25 апреля.

Памятник, расположенный на территории бывшего японского кладбища в районе шахты «Амурская», появился несколько лет назад. Он состоит из вертикально установленной гранитной плиты и гранитного постамента. На постаменте высечены слова: «С мыслями о мире в память о тех, кто, возлагая надежды на возвращение на родину, умер на этой земле после Второй мировой войны в 1945–1956 годах, воздвигнут этот памятник».

Теперь рядом с памятником будет разбит сквер. Всех, кто хотел бы принять в этом участие, организаторы приглашают прийти и внести свой вклад в дело укрепления добрососедских отношений между Россией и Японией. Начало работ в 11 часов.