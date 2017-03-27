Деревья память сохранят

Всех желающих укрепить дружбу между Страной восходящего солнца и Россией приглашают принять участие в высадке деревьев у монумента гражданам Японии, умершим на территории СССР во время военного плена. Состоится это мероприятие, как сообщили в генеральном консульстве Японии во Владивостоке, 25 апреля.
Памятник, расположенный на территории бывшего японского кладбища в районе шахты «Амурская», появился несколько лет назад. Он состоит из вертикально установленной гранитной плиты и гранитного постамента. На постаменте высечены слова: «С мыслями о мире в память о тех, кто, возлагая надежды на возвращение на родину, умер на этой земле после Второй мировой войны в 1945–1956 годах, воздвигнут этот памятник».
Теперь рядом с памятником будет разбит сквер. Всех, кто хотел бы принять в этом участие, организаторы приглашают прийти и внести свой вклад в дело укрепления добрососедских отношений между Россией и Японией. Начало работ в 11 часов.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.
В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.
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