Чартерный рейс из Владивостока в Янгянг запустят в мае

В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.
Эти данные были озвучены в ходе VII Дальневосточного российско-корейского форума, открывшегося во Владивостоке в минувший вторник.
Его участники отметили активное развитие авиасообщения между приморской столицей и Южной Кореей. По информации АО «Международный аэропорт Владивостока», из приморской столицы в летнем сезоне ежедневно выполняется от четырех до шести рейсов в Южную Корею. За первый квартал этого года прирост пассажиропотока между Владивостоком и аэропортами Республики Корея составил около 25 %, а в целом по году прогнозируется на уровне не менее 30 %.
Так, с апреля открыт регулярный еженедельный рейс в Чхонджу, а с 3 мая из Владивостока откроется прямой чартерный рейс в Янгянг, сообщили в пресс-службе региона.
Кроме того, хорошие перспективы для развития туризма между нашими регионами открывает возможность и круизного сообщения. Так, в 2017 году лайнеры с южнокорейскими туристами посетят Владивосток 12 раз.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.
В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.
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