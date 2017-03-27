Модели возраст не помеха

Выставка-конкурс «Юная фотомодель – PSW 2017» проходит в залах музейно-выставочного комплекса ВГУЭС. Организована она в рамках Недели моды и стиля.

Для участия в конкурсе «Юная фотомодель» было подано более 120 заявок в четырех возрастных номинациях – 4–6 лет, 7–9 лет, 10–12 лет и 13–16 лет. В экспозиции представлены черно-белые фотопортреты 70 финалистов конкурса, это мальчики и девочки не только из Владивостока, но и со всего Приморского края.

– В этом году мы впервые организовали такой конкурс, открывающий новые имена в сфере моды и фешен-фотографии, – сказала директор театра моды «Пигмалион» Ирина Худякова. – Свои силы в качестве фотомоделей попробовали ребята из театра моды «Пигмалион», из других модельных агентств города и края, а также самостоятельные участники, откликнувшиеся на объявление о конкурсе. Мы получили много ярких интересных работ, поэтому жюри будет непросто выбрать победителей в каждой номинации. Критериев несколько: соответствие теме и номинации конкурса, общее восприятие, фотогеничность модели, оригинальность идеи и цельность образа, обаяние и артистичность, техника и качество исполнения.

Выставка продлится до 22 апреля. Вход бесплатный.