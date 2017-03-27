Кармен, жар-птица и вундеркинд

Немало сюрпризов для любителей как оперного, так и балетного искусства, а также для ценителей классической музыки приготовила Приморская сцена Мариинского театра.

В афише апреля-мая – вечер балета «Жар-птица», приуроченный к 135-летию Игоря Стравинского.

Балет Игоря Стравинского «Жар-птица», написанный для «Русских сезонов» по заказу Сергея Дягилева, стал звездным часом для молодого композитора. Получивший оглушительный успех на премьере, главные партии в которой исполнили легендарные Тамара Карсавина и Михаил Фокин, спектакль входил в репертуар антрепризы Дягилева в течение всего периода ее существования. Оформлением первого спектакля занимались знаменитые художники Леон Бакст и Александр Головин.

Музыка балета, наполненная оркестровыми эффектами, проиллюстрировала неповторимые звуковые образы известной русской сказки. Многие номера музыки этого балета часто исполняются в инструментальных концертах как отдельные произведения, в частности «Поганый пляс Кащеева царства», насыщенный дикой стихийной силой и ритмической пульсацией. «Жар-птица» стала одним из символов русской культуры в балете ХХ века.

Приморская сцена Мариинского театра 9 мая представляет публике балет «Жар-птица» в хореографии Эльдара Алиева. Спектакль отличают не только характерная пластика персонажей, красочные костюмы Галины Соловьевой и декорации Семена Пастуха, но и технически сложные спецэффекты.

30 апреля и 20 мая на сцене театра пройдет серия показов балета «Кармен-сюита», посвященная 50-летию спектакля и 85-летию крупнейшего современного композитора Родиона Щедрина.

«Кармен-сюита» была написана Щедриным на основе музыки Бизе специально для балета, сочиненного для Майи Плисецкой хореографом Альберто Алонсо. Премьера «Кармен-сюиты» на Приморской сцене с огромным успехом прошла в рамках I Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» 3 августа 2016 года. А уже 2 ноября на Приморской сцене состоялся спектакль с участием Дианы Вишневой, посвященный памяти Майи Плисецкой. Солисты балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, в свою очередь, стали преемниками великих традиций, и у Владивостока появилась собственная Кармен – заслуженная артистка Республики Башкортостан, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ирина Сапожникова.

Особым же сюрпризом для любителей классической музыки станут концерты феноменального пианиста Сон Чжин Чо в рамках Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева.

2 и 4 мая он выступит с сольным концертом, а также вместе с симфоническим оркестром Приморской сцены под управлением талантливого молодого дирижера Даррелла Анга (Сингапур).

Один из самых одаренных музыкантов своего поколения, Сон Чжин Чо обучался игре на фортепиано с 6 лет, а в 11 уже дал первый сольный концерт. Молодой пианист стал лауреатом ряда престижных международных конкурсов, покорив сердца польских жюри и публики интерпретацией Шопена, а российских – исполнением музыки русских композиторов. Выдающийся отечественный пианист Николай Петров охарактеризовал его как «чрезвычайно яркого музыканта с прекрасным звуком и замечательной фразировкой», а критики назвали его воздействие на аудиторию «гипнотическим, сродни ворожбе и волхованию».

В изысканной афише сольного концерта (2 мая) – импрессионистски живописные сочинения Дебюсси и романтические баллады Шопена, которого Сон Чжин Чо относит к числу своих любимых композиторов и всегда исполняет с особенным удовольствием. А на вечере 4 мая с участием симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под руководством сингапурского дирижера Даррелла Анга Сон Чжин Чо солирует в Третьем фортепианном концерте Бетховена. Это произведение совершило революцию в своем жанре: «состязание» солиста с оркестром здесь обретает форму героической борьбы, в которой рояль должен доказать приоритет, одержав победу над целым оркестром. Оно позволяет пианисту продемонстрировать большой стиль исполнения и масштабные возможности своего инструмента.