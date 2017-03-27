И океан запоет

Краевой конкурс хоровых коллективов «Поющий океан», ставший традиционным и ежегодным, пройдет во Владивостоке 21-22 апреля.
Как сообщили организаторы – Приморский краевой центр народной культуры, заявки на участие подали 52 хоровых коллектива из 13 муниципальных образований края.
Более 1000 участников покажут свое хоровое мастерство и поборются за высокое звание «Лучший хоровой коллектив». Это представители разных профессий и ведомств, студенты, учащиеся музыкальных и образовательных школ, казачьи коллективы и хоры ветеранов.
Уже второй год в конкурсе принимает участие хоровой коллектив вьетнамцев, проживающих в Приморье.
Конкурс будет проходить по двум номинациям: академическое пение и народное пение. Возраст участников не ограничен.
Конкурсные выступления хоровых коллективов будет оценивать профессиональное жюри из числа известных деятелей культуры и искусства Приморья.
Гала-концерт пройдет на сцене Приморского краевого музыкального колледжа 22 апреля в 19 часов. Вход бесплатный.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.
В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.
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