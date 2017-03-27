И океан запоет

Краевой конкурс хоровых коллективов «Поющий океан», ставший традиционным и ежегодным, пройдет во Владивостоке 21-22 апреля.

Как сообщили организаторы – Приморский краевой центр народной культуры, заявки на участие подали 52 хоровых коллектива из 13 муниципальных образований края.

Более 1000 участников покажут свое хоровое мастерство и поборются за высокое звание «Лучший хоровой коллектив». Это представители разных профессий и ведомств, студенты, учащиеся музыкальных и образовательных школ, казачьи коллективы и хоры ветеранов.

Уже второй год в конкурсе принимает участие хоровой коллектив вьетнамцев, проживающих в Приморье.

Конкурс будет проходить по двум номинациям: академическое пение и народное пение. Возраст участников не ограничен.

Конкурсные выступления хоровых коллективов будет оценивать профессиональное жюри из числа известных деятелей культуры и искусства Приморья.

Гала-концерт пройдет на сцене Приморского краевого музыкального колледжа 22 апреля в 19 часов. Вход бесплатный.