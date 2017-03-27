Сезон ремонта наступил

Полезные советы для тех, кто решился обновить квартиру

Весной хочется перемен, и неудивительно, что именно этот период считается идеальным для начала ремонта квартиры. Между тем, по оценкам экспертов, в приморской столице за три последних года почти в два раза снизилось количество заказов на подобные услуги. Кроме того, по сравнению с предыдущим годом на 40 процентов упали продажи стройматериалов. Подрядчики уже более адекватно оценивают ситуацию: все меньше капризничают и соглашаются на те объемы и степень сложности работ, от которых ранее отказывались.

«В» обратился к специалистам, чтобы узнать, как правильно выбрать подрядчика для выполнения ремонта в квартире, во сколько он обойдется и удастся ли без ущерба качеству снизить стоимость обновления жилья и интерьера.

Кого выбрать?

Первое, что для себя нужно решить, – какую сумму вы готовы потратить на ремонт, а уже отсюда определять, что на эту сумму удастся сделать. Или есть другой вариант: решаете, что необходимо сделать, и уже после этого определяетесь с бюджетом ремонта. Но при любом варианте лучше всего сверстать бюджет ремонта заранее, иначе он без надлежащего финансирования надолго может превратиться в состояние души.

Второе, не менее важное – поиск подрядчика. Собственно, главная рекомендация в этом деле – извините уж за тавтологию – наличие рекомендации. Лучше всего выбирать тех ремонтников, результат работы которых вы можете увидеть в квартирах своих знакомых. Если же случай не представился (бывает такое, что все ваши знакомые, как и вы, в последний раз обновляли свои квартиры лет десять назад, а за это время строительный рынок существенно обновился), то в этом случае главный ориентир – цены. С ними можно ознакомиться на общегородском информпортале.

– Выбирая ремонтников по выставленным прайсам на их услуги, смотрите все-таки средние цены, – советует владелец строительной фирмы Геннадий. – Если чересчур дешево, то это уже подозрительно и вполне возможны следующие варианты: либо человек непрофессионал, потому так нещадно и демпингует (за исправление его косяков вы заплатите в разы дороже), либо представленные цены – стартовые, а по факту он накрутит прейскурант раза в два выше. Поэтому перед началом работ обязательно заключайте договор.

Совет от редакции: не стоит слепо доверять выставленным на сайте фотографиям, демонстрирующим работы мастера. При подготовке материала автор несколько раз наткнулся на идентичные фото, представленные абсолютно разными подрядчиками.

Обратите внимание на объявление «Сделаю под ключ!». Обратите и… проигнорируйте.

– Если люди говорят, что они делают все, то они что-то одно делают хорошо, а остальное идет добором, ради универсальности, столь ценимой среди заказчиков, – советует директор экспертно-ресурсного центра строителей «Властра» Людмила Давыденко. – Поэтому для каждого отдельного вида работ лучше приглашать узких специалистов. Тогда можно надеяться на качественное исполнение всех работ. И что немаловажно – при таком подходе стоимость ремонта выйдет дешевле. Особенно это правило применимо к малометражным помещениям. Универсальные специалисты в принципе не любят работать на небольших площадях, особенно если речь идет об отдельных помещениях – санузлах или кухнях. А если и соглашаются, то ценник на свои услуги задирают по максимуму.

– Если, допустим, заказчику удается сторговаться при ремонте всей квартиры за определенный вид работ до 200 рублей за метр, то при ремонте отдельной небольшой кухни цена метра может достигать и 1000 рублей, – соглашается с Людмилой Давыденко и Геннадий, иллюстрируя цифрами ситуацию.

Интернациональные бригады в помощь

«Русская бригада по цене корейцев» – подобное объявление также довольно часто встречается в рубрике ремонтных услуг на обшегородском портале. Из него понятно: хочешь качество – приглашай русских, хочешь дешево – корейцы в помощь.

– Необходимо знать некоторые нюансы работы с корейцами, – предупреждает Геннадий. – Во-первых, это организованное сообщество. У них есть главный – «капитан», который занимается их устройством в нашей стране – от бытовых вопросов до поиска работы. Работники, в свою очередь, должны ежедневно отдавать «капитану» некую сумму – 2-3 тысячи рублей. Поэтому простои у бригад корейцев не только не приветствуются, но и за них еще и наказывают – прорабатывают на собраниях.

Правда, есть еще корейские бригады с русскими бригадирами, которые несут ответственность за своих подчиненных, но в этом случае и услуги таких бригад будут на порядок дороже.

Есть еще один минус найма корейцев – их кухня с очень специфическим запахом. Если во время ремонтных работ семья не выезжает из квартиры, это может стать проблемой.

С другой стороны, есть у корейских бригад и преимущества (помимо более низкого ценника).

– Они более дисциплинированные, работают интенсивнее, у них ненормированный день, – перечисляет достоинства Людмила Давыденко. – Правда, и здесь нужно помнить о специализации. Корейцам можно спокойно поручить подготовку основания, выровнять стены, ну, может быть, уложить кафель. А вот электрика, сантехника все же требуют более высокой квалификации.

Людмила Ивановна обратила внимание, что уровень профессионализма интернациональных строительных бригад существенно вырос.

– Те, кто смог, научились, а тех, у кого не получилось, рынок просто выкинул.

Сам себе строитель

Разумеется, главное действующее лицо в ремонте – это приглашенные мастера, но и заказчику нельзя оставаться дилетантом. Хотя бы для того, чтобы представлять технологию ремонтных работ, ведь надо знать, когда и каких мастеров приглашать…

Первый этап. Начинать нужно с демонтажа – снятия со стен и потолка облицовки – обоев, штукатурки, краски, развала гипсокартонных конструкций. Напольное покрытие снимается на заключительной стадии. Окна и двери, подлежащие замене, лучше оставить – достаточно снять наличники.

Второй этап – разводка коммуникаций. Многие квартировладельцы сетям, особенно электрическим, уделяют крайне мало внимания – их ведь не видно. Тем не менее замена проводки – одна из обязательных работ, особенно если речь идет о ремонте хрущевки или даже ранней брежневки. На этом этапе выполняется штробление стен для разводки электропроводки. Также проводятся коммуникации для водопровода, отопления и т.д.

Третий этап – первоначальная отделка потолка. Сюда входят только черновые работы. Если вы планируете сделать натяжной потолок, эту стадию можете пропустить.

Четвертый этап – черновая отделка стен. Пришло время менять окна и приступать к откосам, штукатурке и шпаклевке стен.

Пятый этап – подготовка, выравнивание полов.

Шестой этап – финальная отделка потолка и стен. Если потолок обычный, ненатяжной, то начинать нужно, разумеется, с него. Если натяжной, то можете оставить его напоследок.

Седьмой этап – укладка полов (линолеума, ламината и пр.).

Восьмой этап – установка дверей. Момент важный, и чтобы на этой стадии не возникло проблем, тщательно проверяйте расчеты параметров нужной конструкции.

Не помешает предварительно ознакомиться с технологией процесса каждого вида предстоящих работ.

– Например, существуют правила отделки стен, – поясняет Геннадий. – Так, после шпаклевки необходимо пройтись праймером. А если отделочник два слоя шпаклевки наносит, то первый необходимо обязательно зашкурить и также загрунтовать праймером, иначе шпаклевка просто отвалится.

И подобные нюансы есть в каждом виде работ. Поэтому заказчику, хоть поверхностно, нужно разбираться в технологии, чтобы контролировать процесс. Это не так уж и сложно: Интернет сейчас напичкан сайтами с подобными советами и мастер-классами.

Если вы запланировали перепланировку, в частности расширение или перенос мокрых зон, обязательно предварительно узнайте все нюансы подобных процедур. Главный из которых – нельзя санузлы и кухни располагать над жилыми помещениями и расширять за счет жилых (если квартира не на первом этаже).

Узнавайте про новые технологии! И примеряйте их к собственной квартире. Так, например, последняя ремонтная фишка, полюбившаяся и строителям, и заказчикам, – выравнивание и полов, и стен полусухой стяжкой (быстро, качественно и самим песок и цемент закупать нет необходимости). Но если вы затеяли бюджетный ремонт в гостинке или в однокомнатной квартире, то подобные работы влетят в копеечку: доставка оборудования, которая входит в общую стоимость работ, обойдется примерно в 4 тысячи рублей.

Взвесьте все плюсы и минусы материалов, которые планируете использовать. Например, сейчас очень популярны натяжные потолки. И тем не менее стоит знать, что в детских их устанавливать не рекомендуется из-за наличия фенола и хлора в составе материала. В ванной (по этой же причине) их стоит устанавливать при наличии принудительной вентиляции, на кухне – при мощной вытяжке.

И о трендах

– А вообще, принимаясь за очередной ремонт, ориентируйтесь на то, что актуальным он будет пять-семь лет, не более, – советует Геннадий. – После или появятся более интересные материалы, или просто надоест интерьер и захочется чего-нибудь нового.

Сегодня изобилие материалов, новейшие технологии и строительное оборудование позволяют реализовать в отделке квартиры самые смелые пожелания и замыслы. И все же дизайнерские амбиции ушли в прошлое. Главная тенденция последних лет в отделке квартир – минимализм, простота и удобство.