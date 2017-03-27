По доходам становись!

Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.

Согласно справке о доходах, размещенной на официальном сайте ЗС ПК, заработок депутата Галуста Ахояна составил 72 миллиона рублей. Также глава комитета имеет в собственности пять квартир и три автомобиля представительского класса – все «Лексусы».

Вторым по доходности стал Константин Богданенко, сооснователь группы компаний DNS и заместитель председателя продовольственного комитета ЗС ПК. Единоросс заработал 36 миллионов рублей.

Тройку лидеров замыкает Евгений Ткаченко, член продовольственного комитета и гендиректор ООО «Восток». В прошлом году он пополнил свое состояние на 26 миллионов рублей. Также член фракции ЛДПР обладает 30 грузовыми автомобилями, жилым домом и квартирой площадью более 400 квадратных метров.

Депутатом с самым низким уровнем доходов оказался Артавазд Оганесян. Его прошлогодний заработок составил всего 68 тысяч рублей. Впрочем, коммунист обладает тремя машинами люксового класса: «Тойотой-Лендкрузер» и двумя «Мерседес-Бенцами».

Среди вторых половинок депутатов лидером по пополнению семейного бюджета стал муж депутата Юлии Толмачевой, который заработал 27 миллионов рублей. Также супруг имеет в собственности 30 земельных участков по 2,5 тысячи квадратных метров каждый.

Согласно декларациям можно сделать вывод, что самой популярной маркой автомобиля в депутатском корпусе является «Тойота-Лендкрузер-Прадо». Более трети парламентариев обладатели этого внедорожника (14 из 40). Также популярностью у слуг народа пользуются марки автомобилей класса премиум – «Лексусы» и «Мерседесы».