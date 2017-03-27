Менеджеры выходят из моды

Дети хотят воевать, а родители уговаривают лечить

Какую профессию выбрать? Кризис серьезно скорректировал приоритеты российских родителей, а главное, детям их мнение, похоже, уже не указ. Корреспондент журнала «Огонек» Мария Портнягина выяснила, как изменились за последние пять лет профессиональные предпочтения детей и родителей.

Каждой семье – своего медика. И полицейского

Профессии юриста и экономиста набили россиянам оскомину. Свежий опрос ВЦИОМ показал: за последние годы интерес к ним заметно поубавился. Родители желают своим детям другой доли, делает вывод «Огонек». Так, сегодня каждый третий из взрослых видит в своем чаде будущего врача. Это, конечно, стабильно популярная в нашей стране профессия, престижная и социально значимая, но еще пять лет назад об этом заявлял лишь каждый четвертый родитель. На нынешнем фоне – дефицита профессиональных медиков и перехода к платной медицине ударными темпами – россияне все больше склоняются к мнению: хорошо бы иметь врача в семье.

Небывалый прежде ажиотаж наблюдается и вокруг военных профессий. Доля россиян, которые своим подрастающим детям советуют делать карьеру в армии, увеличилась вдвое: с 6 % в 2012 году до 13 % в 2017-м. Резко подскочила и популярность профессии полицейского.

– Улучшение социального обеспечения военнослужащих, техническое переоснащение армии – эти меры способствовали повышению статуса служащих в рядах вооруженных сил, – объясняет директор исследовательских проектов ВЦИОМ Елена Михайлова. – Меняется и отношение к сотрудникам полиции. Люди видят, что у работников силовых структур стабильная занятость, гарантированный заработок, понятная карьерная стратегия. Все это особенно востребовано в условиях экономического кризиса.

Кстати, профессиональная служба в армии привлекает не только родителей, но и саму молодежь, в первую очередь в регионах, где вопрос трудоустройства стоит остро. В небольших городах профессия военнослужащего пользуется популярностью еще и потому, что она дает шанс на переезд в более перспективное место. В результате налицо феномен: если прежде взятки давались, чтобы откосить от службы, то теперь – чтобы попасть в армию!

В системе образования увидели признаки выздоровления

В глазах родителей, если верить опросам, привлекательнее стали педагогические специальности, а еще профессиональное занятие спортом. Старшее поколение по-прежнему настороженно относится к техническим, инженерным, рабочим профессиям, полагая, что они не гарантируют достойного заработка (их стремительное обесценивание в 1990-е до сих пор не забылось), но и здесь картина меняется. Спрос на них растет, и интерес родителей к профессиям инженера и программиста потихоньку повышается. Напротив, все больше разочаровываются они в менеджменте и предпринимательстве.

– Все реже родители готовы рекомендовать своим детям профессии менеджера или бизнесмена, которые хоть и предполагают относительно высокий доход, но сегодня уже не воспринимаются как самодостаточные, содержательные, – рассказывает Елена Михайлова.– Чаще родители советуют ребенку получить навыки в какой-либо предметной области, например химии или физике, а потом при желании приобрести дополнительные знания, необходимые для открытия своего дела.

Это, по мнению эксперта, один из признаков выздоровления нашей системы образования и рынка труда, где на протяжении многих лет наблюдался сильный перекос в сторону юристов, экономистов, менеджеров. Более того, опросы рекрутингового портала Superjob.ru показывают: число родителей, которые хотели бы, чтобы их дети продолжили учебу в вузах, с 2010-го сократилось с 80 % до 48 %. Предпочтение все больше отдается техникумам и училищам, а по специальностям в них – сестринскому делу (фельдшер, медсестра/медбрат) и программированию. Причины понятны: качество высшего образования под сомнением, стоимость его растет, бюджетных мест все меньше, а учеба в средних специальных учебных заведениях дает практические навыки и время подумать, чем заниматься дальше.

Карьерные мечты сбываются у юристов и программистов

Чего же хотят сами дети? Самые популярные у абитуриентов профессии – это программист, врач, инженер, педагог, юрист. Кажется, что в своем выборе они отражают родительские предпочтения, но на самом деле – и это тоже одна из новых тенденций – российская молодежь все меньше руководствуется советами старших.

– Выясняется, что только четверо из десяти россиян в своей жизни не сталкивались с необходимостью сменить профессию, – говорит Иван Кузнецов, представляющий Superjob.ru. – Сегодня немногие взрослые способны правильно презентовать себя на рынке труда и спланировать свое профессиональное развитие. А сделать это за ребенка да еще учитывая, что к моменту его профессиональной зрелости рынок, скорее всего, существенно изменится, задача невероятно сложная.

Еще немного красноречивой статистики. Согласно опросу рекрутинговой службы HeadHunter, 92 % работающих у нас в стране не стали теми, кем мечтали в детстве, – это (по убыванию популярности) врач, учитель, ветеринар. А кем же стали? Первая тройка – менеджер по продажам, инженер, бухгалтер. Чаще всего карьерные мечты и реальность совпадали у программистов и юристов. И с этим связана еще одна тенденция: абитуриентов, как и их родителей, заботят востребованность профессии и зарплата, но на первом месте у детей – собственное призвание, интерес к работе.

– Сегодня гораздо больше возможностей для выбора профессии по душе, – считает руководитель рекрутинговой службы Career.ru Ирина Святицкая. – Инструментов профориентации множество. Например, компании рассказывают о своей работе, приглашают на экскурсии, устраивают тестирование школьников. В Интернете проводятся вебинары о разных профессиях. В соцсетях можно наблюдать за жизнью и работой успешных профессионалов. Их пример и вдохновляет, и помогает лучше понять, в чем суть того или иного занятия.

Всегда в цене настоящие профессионалы. В любой сфере

У нынешней молодежи больше понимания того, что выбор какой-то профессии – это не обязательно раз и навсегда, что профессиональная траектория изменчива.

– Профессия – это конструктор, который собирается из разных элементов: вузовского образования, обучения на рабочем месте, курсов, тренингов, самообразования, – приводит слова одного из своих экспертов журнал «Огонек». – Термин «работа по специальности» все больше утрачивает смысл, так как структура профподготовки в наших учебных заведениях и структура вакансий на рынке труда все больше расходятся.

На какие профессии спрос, какие требуются навыки, на какие условия труда и зарплату можно рассчитывать – найти эту информацию можно в открытом доступе, на тех же рекрутинговых порталах, и она отчасти помогает с выбором. Есть на них, допустим, «вакансии будущего» вроде оператора-беспилотника или педагога по робототехнике. Информационно-коммуникационные технологии считаются одной из наиболее перспективных областей, специалистов в стране не хватает. Но главное, подчеркивают эксперты, в этой сфере недостает высококвалифицированных кадров. Впрочем, как и во многих других сферах. Как выясняется, те же экономисты, юристы и управленцы сегодня в России весьма востребованы, но лишь в том случае, если они и вправду профессионалы.