Менеджеры выходят из моды

Новостная лента
Апрель, 20 четверг
17:49
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
17:49
Приморские депутаты прокомментировали громкое назначение ио главы города Эксклюзив
17:49
Топ состоятельных супругов депутатов Приморья Эксклюзив
17:37
​«Зеленый марафон» Сбербанка состоится во Владивостоке 28 мая
17:32
Традиционный субботник пройдет во Владивостоке 22 апреля
17:22
Японский инвестор-застройщик может стать резидентом СП Владивосток
17:13
Людей с ожирением отпугивают врачи с подтянутой фигурой, - ученые
17:03
Источник: Виктора Коэна избили в колонии Эксклюзив
16:57
В ЦСИ «ЗАРЯ» новая выставка Видео
16:47
Умные лифты появляются во Владивостоке
16:24
​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны Эксклюзив
16:08
В мае во Владивостоке откроется предвыборный штаб Алексея Навального
15:59
Каждая десятая женщина России подтверждена раку груди, - ученые
15:41
Почти 300 ветеранов Великой Отечественной войны станут участниками парада Победы во Владивостоке
15:28
В Приморье сотрудники полиции спасли людей во время пожара
15:15
Во Владивостоке на всю ночь ограничат движение автотранспорта
14:48
В июне Владивосток получит литературный мини-фестиваль
14:32
Житель Приморья зарезал двух своих собутыльников
14:18
Возле приморского МФЦ обнаружена необычная парковка для инвалидов
14:07
В пятницу на Приморье вновь обрушатся дожди
13:49
В Приморье во время пожара в квартире был обнаружен человек
13:36
Приморцам, отдыхающим в Таиланде, следует избегать людных мест
13:24
Двух приморцев поймали на разборке локомотива на металл Фото
13:08
Школьная спартакиада по бейсболу "Золотая ловушка" стартовала во Владивостоке Видео
13:02
Дмитрий Медведев пообещал поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума в ближайшие годы
12:51
Врач в Приморье незаконно выписал пациенту рецепт на приобретение наркотиков
12:39
Что мешает идеальному свиданию после интернет-знакомства
12:28
Подросток, устроивший массовое ДТП во Владивостоке, понесет наказание
12:17
Премьер-министр прокомментировал проблему индексации пенсий
12:06
Мужчина погиб от удара молнии во время молебна
11:42
Владимир Жириновский: Народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов
11:25
Приморец превратил свой Mark II в груду металла
11:21
«Ленинград» везет секретную программу во Владивосток
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4118 (57) от 20 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сезон ремонта наступил
Чартерный рейс из Владивостока в Янгянг запустят в мае
По доходам становись!
Мишек откормили и отправили в лес
Ветеранам вручат сертификаты
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Актуально

Менеджеры выходят из моды

Дети хотят воевать, а родители уговаривают лечить

Какую профессию выбрать? Кризис серьезно скорректировал приоритеты российских родителей, а главное, детям их мнение, похоже, уже не указ. Корреспондент журнала «Огонек» Мария Портнягина выяснила, как изменились за последние пять лет профессиональные предпочтения детей и родителей.

Каждой семье – своего медика. И полицейского

Профессии юриста и экономиста набили россиянам оскомину. Свежий опрос ВЦИОМ показал: за последние годы интерес к ним заметно поубавился. Родители желают своим детям другой доли, делает вывод «Огонек». Так, сегодня каждый третий из взрослых видит в своем чаде будущего врача. Это, конечно, стабильно популярная в нашей стране профессия, престижная и социально значимая, но еще пять лет назад об этом заявлял лишь каждый четвертый родитель. На нынешнем фоне – дефицита профессиональных медиков и перехода к платной медицине ударными темпами – россияне все больше склоняются к мнению: хорошо бы иметь врача в семье.

Небывалый прежде ажиотаж наблюдается и вокруг военных профессий. Доля россиян, которые своим подрастающим детям советуют делать карьеру в армии, увеличилась вдвое: с 6 % в 2012 году до 13 % в 2017-м. Резко подскочила и популярность профессии полицейского.

– Улучшение социального обеспечения военнослужащих, техническое переоснащение армии – эти меры способствовали повышению статуса служащих в рядах вооруженных сил, – объясняет директор исследовательских проектов ВЦИОМ Елена Михайлова. – Меняется и отношение к сотрудникам полиции. Люди видят, что у работников силовых структур стабильная занятость, гарантированный заработок, понятная карьерная стратегия. Все это особенно востребовано в условиях экономического кризиса.

Кстати, профессиональная служба в армии привлекает не только родителей, но и саму молодежь, в первую очередь в регионах, где вопрос трудоустройства стоит остро. В небольших городах профессия военнослужащего пользуется популярностью еще и потому, что она дает шанс на переезд в более перспективное место. В результате налицо феномен: если прежде взятки давались, чтобы откосить от службы, то теперь – чтобы попасть в армию!

В системе образования увидели признаки выздоровления

В глазах родителей, если верить опросам, привлекательнее стали педагогические специальности, а еще профессиональное занятие спортом. Старшее поколение по-прежнему настороженно относится к техническим, инженерным, рабочим профессиям, полагая, что они не гарантируют достойного заработка (их стремительное обесценивание в 1990-е до сих пор не забылось), но и здесь картина меняется. Спрос на них растет, и интерес родителей к профессиям инженера и программиста потихоньку повышается. Напротив, все больше разочаровываются они в менеджменте и предпринимательстве.

– Все реже родители готовы рекомендовать своим детям профессии менеджера или бизнесмена, которые хоть и предполагают относительно высокий доход, но сегодня уже не воспринимаются как самодостаточные, содержательные, – рассказывает Елена Михайлова.– Чаще родители советуют ребенку получить навыки в какой-либо предметной области, например химии или физике, а потом при желании приобрести дополнительные знания, необходимые для открытия своего дела.

Это, по мнению эксперта, один из признаков выздоровления нашей системы образования и рынка труда, где на протяжении многих лет наблюдался сильный перекос в сторону юристов, экономистов, менеджеров. Более того, опросы рекрутингового портала Superjob.ru показывают: число родителей, которые хотели бы, чтобы их дети продолжили учебу в вузах, с 2010-го сократилось с 80 % до 48 %. Предпочтение все больше отдается техникумам и училищам, а по специальностям в них – сестринскому делу (фельдшер, медсестра/медбрат) и программированию. Причины понятны: качество высшего образования под сомнением, стоимость его растет, бюджетных мест все меньше, а учеба в средних специальных учебных заведениях дает практические навыки и время подумать, чем заниматься дальше.

Карьерные мечты сбываются у юристов и программистов

Чего же хотят сами дети? Самые популярные у абитуриентов профессии – это программист, врач, инженер, педагог, юрист. Кажется, что в своем выборе они отражают родительские предпочтения, но на самом деле – и это тоже одна из новых тенденций – российская молодежь все меньше руководствуется советами старших.

– Выясняется, что только четверо из десяти россиян в своей жизни не сталкивались с необходимостью сменить профессию, – говорит Иван Кузнецов, представляющий Superjob.ru. – Сегодня немногие взрослые способны правильно презентовать себя на рынке труда и спланировать свое профессиональное развитие. А сделать это за ребенка да еще учитывая, что к моменту его профессиональной зрелости рынок, скорее всего, существенно изменится, задача невероятно сложная.

Еще немного красноречивой статистики. Согласно опросу рекрутинговой службы HeadHunter, 92 % работающих у нас в стране не стали теми, кем мечтали в детстве, – это (по убыванию популярности) врач, учитель, ветеринар. А кем же стали? Первая тройка – менеджер по продажам, инженер, бухгалтер. Чаще всего карьерные мечты и реальность совпадали у программистов и юристов. И с этим связана еще одна тенденция: абитуриентов, как и их родителей, заботят востребованность профессии и зарплата, но на первом месте у детей – собственное призвание, интерес к работе.

– Сегодня гораздо больше возможностей для выбора профессии по душе, – считает руководитель рекрутинговой службы Career.ru Ирина Святицкая. – Инструментов профориентации множество. Например, компании рассказывают о своей работе, приглашают на экскурсии, устраивают тестирование школьников. В Интернете проводятся вебинары о разных профессиях. В соцсетях можно наблюдать за жизнью и работой успешных профессионалов. Их пример и вдохновляет, и помогает лучше понять, в чем суть того или иного занятия.

Всегда в цене настоящие профессионалы. В любой сфере

У нынешней молодежи больше понимания того, что выбор какой-то профессии – это не обязательно раз и навсегда, что профессиональная траектория изменчива.

– Профессия – это конструктор, который собирается из разных элементов: вузовского образования, обучения на рабочем месте, курсов, тренингов, самообразования, – приводит слова одного из своих экспертов журнал «Огонек». – Термин «работа по специальности» все больше утрачивает смысл, так как структура профподготовки в наших учебных заведениях и структура вакансий на рынке труда все больше расходятся.

На какие профессии спрос, какие требуются навыки, на какие условия труда и зарплату можно рассчитывать – найти эту информацию можно в открытом доступе, на тех же рекрутинговых порталах, и она отчасти помогает с выбором. Есть на них, допустим, «вакансии будущего» вроде оператора-беспилотника или педагога по робототехнике. Информационно-коммуникационные технологии считаются одной из наиболее перспективных областей, специалистов в стране не хватает. Но главное, подчеркивают эксперты, в этой сфере недостает высококвалифицированных кадров. Впрочем, как и во многих других сферах. Как выясняется, те же экономисты, юристы и управленцы сегодня в России весьма востребованы, но лишь в том случае, если они и вправду профессионалы.

 

Автор : Евгений СИДОРОВ

comments powered by Disqus
В этом номере:
Сезон ремонта наступил
Сезон ремонта наступил

Полезные советы для тех, кто решился обновить квартиру

По доходам становись!

Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.

Чартерный рейс из Владивостока в Янгянг запустят в мае
Чартерный рейс из Владивостока в Янгянг запустят в мае

В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.

Мишек откормили и отправили в лес

Трех гималайских медведей из реабилитационного центра в селе Алексеевка возвратили в дикую природу природного заповедника «Шухи-Поктой» в Еврейской автономной области.

Ветеранам вручат сертификаты

В преддверии Дня Победы участники Великой Отечественной войны Владивостока получат подарки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4117

«Дачный бум» входит в моду
Любви и ревности даже морские котики покорны
Вход на кладбища закрыт. Временно
Ночь – отличное время для чтения
Пишите письма иероглифами. Или кириллицей
Уважаемые жители Владивостока! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

газета
газета "Владивосток" № 4116

Всем добра и чистоты
Город избавляется от незаконных построек
«Даже если построят, сдать не сможем…»
Подросток совершил восемь ДТП, катаясь на автомобиле во дворе
Вот и тополя распустились…
«Фронтовики» составляют карту свалок

газета
газета "Владивосток" № 4115

Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
Наведем порядок, создадим уют

газета
газета "Владивосток" № 4114

Пешеходам указали на халатность
Фонтаны Владивостока готовят к лету
Инициатива прокуратуры края прибавит обязанностей чиновникам
Предпасхальную неделю омрачили некачественным яйцом
Не отчитался в срок за древесину – плати штраф
Спасатели сосредоточились на Большой Уссурке