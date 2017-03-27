Финансовый ликбез начнут с детских садов

Детей в России начнут учить финансовой грамотности на всех ступенях образования – от дошкольного до высшего, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что новый образовательный курс министерство подготовило совместно с Центробанком РФ. Его председатель Эльвира Набиуллина отметила, что финансовая грамотность становится «широкомасштабной полноценной программой». Для школ выпускаются соответствующие учебники, а учителя обществознания проходят специальную подготовку, чтобы рассказывать детям о финансовых инструментах.

В 2017 году уроки финансовой грамотности появятся в 500 школах.