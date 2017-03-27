Финансовый ликбез начнут с детских садов

Детей в России начнут учить финансовой грамотности на всех ступенях образования – от дошкольного до высшего, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что новый образовательный курс министерство подготовило совместно с Центробанком РФ. Его председатель Эльвира Набиуллина отметила, что финансовая грамотность становится «широкомасштабной полноценной программой». Для школ выпускаются соответствующие учебники, а учителя обществознания проходят специальную подготовку, чтобы рассказывать детям о финансовых инструментах.
В 2017 году уроки финансовой грамотности появятся в 500 школах.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым зарабатывающим парламентарием стал председатель бюджетного комитета и единоросс Галуст Ахоян. А главным бессребреником (правда, владеющим тремя люксовыми иномарками) – коммунист Артавазд Оганесян.
В 2016 году авиапассажиропоток между Приморьем и Республикой Корея составил около 300 тысяч человек, что на 18 % больше показателей 2015 года. Наш край посетили более 50 тысяч южнокорейских туристов, а Республику Корея – 120 тысяч приморцев.
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