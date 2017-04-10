Тихоокеанцы стали чемпионами округа по боевому единоборству

Новостная лента
Апрель, 18 вторник
17:21
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
17:21
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
17:21
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
17:11
Приморец погиб под колесами поезда, пока слушал музыку с телефона
17:07
Дмитрий Рогозин может возглавить совет директоров АО «ГЛОНАСС»
17:06
«Дачный бум» настроил в унисон с весной и дал старт новому дачному сезону Фото
17:01
Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду
16:54
Таксист осужден в Приморье за изнасилование несовершеннолетних девочек
16:52
Эксперт: Военная решимость США в отношении КНДР – это блеф
16:50
Игорь Пушкарев прокомментировал назначение Константина Межонова
16:42
Эксперты: Более половины картин русских художников - подделки
16:30
Мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех районах Владивостока
16:20
Во Владивостоке обсуждают громкое назначение в администрации города Эксклюзив
16:07
Жительница Приморья устроила антисанитарную торговлю рыбой и деликатесами с пола
16:02
«Синий кит» появился в Бразилии
15:58
Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год
15:44
Сыну знаменитого тигра Амура сегодня исполнилось 7 месяцев Видео
15:35
Детское ожирение: Как помочь?
15:30
Приморец обокрал 64-летнего мужчину
15:18
"Дачный бум" прогремел во Владивостоке Видео
15:09
Полиция вычислила организаторов одной из «игр смерти»
15:03
Дачникам Владивостока расскажут все тонкости законопроекта «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве»
15:00
На Приморье ночью обрушится дождь со снегом
14:52
В аварии во Владивостоке пострадали два автолюбителя Эксклюзив
14:37
В детском саду «Березка» во Владивостоке утепляют фасад
14:28
Сегодня в Приморье погода потенциально опасна
14:16
Во Владивостоке провели "Добрый субботник" Видео
14:00
Прокуратура подает в суд на депутатов Владивостока
13:58
Упрощенный въезд во Владивосток разрешили гражданам 18 стран
13:44
Лесные пожары в Приморье уничтожают все на своем пути Эксклюзив
13:32
В Приморье ввели ограничение на грузоперевозки в жаркую погоду
13:28
Во Владивостоке произошло 70 аварий Эксклюзив
13:20
Приморские кудоисты завоевали на чемпионате России 14 медалей Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4116 (55) от 18 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Всем добра и чистоты
Город избавляется от незаконных построек
«Даже если построят, сдать не сможем…»
Подросток совершил восемь ДТП, катаясь на автомобиле во дворе
Вот и тополя распустились…
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Спорт

Тихоокеанцы стали чемпионами округа по боевому единоборству

В спортивном комплексе «Звездный» в Петропавловске-Камчатском состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству. В турнире приняли участие 38 лучших спортсменов Дальнего Востока.

В соревнованиях успешно выступили военнослужащие соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Старшина 2-й статьи Шамиль Дибиров в весовой категории до 61,2 кг занял почетное второе место. В весовой категории до 70 кг места на пьедестале достались матросу контрактной службы Мураду Гасайниеву, ставшему чемпионом, и старшине 2-й статьи Али Гасангусайниеву, завоевавшему серебряную награду. Победы тихоокеанцев позволят им выступить на всероссийских соревнованиях, где они будут представлять не только ТОФ, но и весь Дальний Восток России.

Самым титулованным спортсменом в этом виде единоборств является морской пехотинец Шамиль Абдуллаев, который имеет звание чемпиона мира по ММА, три титула победителя чемпионата России по ММА и титул чемпиона Европы.

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Всем добра и чистоты
Всем добра и чистоты

В городском двухмесячнике благоустройства участвуют школьники, студенты, волонтеры и неравнодушные горожане

«Даже если построят, сдать не сможем…»

О том, как в Приморье идет реализация программы «Жилье для российской семьи», рассказал Максим Веденев, и.о. руководителя краевого департамента градостроительства на заседании экономического комитета Законодательного собрания Приморья.

Город избавляется от незаконных построек
Город избавляется от незаконных построек

На улице Русской, 68/1 во Владивостоке демонтировали самовольно установленный торговый павильон. Правоустанавливающие документы на установку торговой точки у собственника отсутствовали, а устранить нарушение и самостоятельно убрать павильон хозяин отказался.

Подросток совершил восемь ДТП, катаясь на автомобиле во дворе

В минувшее воскресенье, 16 апреля, в 21.45 в Госавтоинспекцию города поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у одного из домов на улице Анны Щетининой.

Вот и тополя распустились…
Вот и тополя распустились…

Удивительно теплая, почти летняя предпасхальная суббота заставила многих приморцев начать обсуждение в стиле «старожилы не припомнят» – мол, давно ли у нас была столь ранняя весна, да еще такая теплая.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4115

Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
Наведем порядок, создадим уют

газета
газета "Владивосток" № 4114

Пешеходам указали на халатность
Фонтаны Владивостока готовят к лету
Инициатива прокуратуры края прибавит обязанностей чиновникам
Предпасхальную неделю омрачили некачественным яйцом
Не отчитался в срок за древесину – плати штраф
Спасатели сосредоточились на Большой Уссурке

газета
газета "Владивосток" № 4113

Браво Городний! Браво Пушкарев!
Особенности дачной моды – 2017
Как Галенки держат связь с космосом
Мандаринки принимают поклонников в лучах заката
Мужчины хотят в декрет
«Шлагбаумного» дельца лишили права собственности

газета
газета "Владивосток" № 4112

Крестьянин торжествует и весной
Террору – нет. Сплочению – да
В Приморье разгораются лесные пожары
И никаких конфетных фантиков!
Уникальную операцию провели хирурги роддома № 3
Водитель автобуса застоялся на остановке