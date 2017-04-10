Тихоокеанцы стали чемпионами округа по боевому единоборству

В спортивном комплексе «Звездный» в Петропавловске-Камчатском состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству. В турнире приняли участие 38 лучших спортсменов Дальнего Востока.

В соревнованиях успешно выступили военнослужащие соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Старшина 2-й статьи Шамиль Дибиров в весовой категории до 61,2 кг занял почетное второе место. В весовой категории до 70 кг места на пьедестале достались матросу контрактной службы Мураду Гасайниеву, ставшему чемпионом, и старшине 2-й статьи Али Гасангусайниеву, завоевавшему серебряную награду. Победы тихоокеанцев позволят им выступить на всероссийских соревнованиях, где они будут представлять не только ТОФ, но и весь Дальний Восток России.

Самым титулованным спортсменом в этом виде единоборств является морской пехотинец Шамиль Абдуллаев, который имеет звание чемпиона мира по ММА, три титула победителя чемпионата России по ММА и титул чемпиона Европы.