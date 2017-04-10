«Спартак» поборется за бронзу

В баскетбольной суперлиге приморцы уступили в полуфинале

Драматически для «Спартака-Приморья» завершился полуфинал среди мужчин в баскетбольной суперлиге России. Вначале два поединка проходили в Сургуте. Первый матч наши земляки проиграли, а в повторной встрече нанесли поражение «Университету-Югре» – клубу, занявшему второе место в регулярном первенстве чемпионата страны.

Из Западной Сибири оба клуба на минувшей неделе переместились во Владивосток. К сожалению, на домашней площадке в спорткомплексе «Олимпиец» «Спартак-Приморье» дважды подряд проиграл. Оба этих матча были на редкость упорными, соперники подобрались достойные и сражались каждый раз до финальной сирены. В полуфинале спортсменам Владивостока повезло меньше. Но обо всем по порядку.

В роли догоняющих

13 апреля состоялся третий поединок. В нем себя отлично показали Федор Ключников, Андрей Матеюнас, Джастин Мартин и Максим Кривошеев, которые по очереди брали на себя функции лидера.

Провал, к сожалению, случился в первой же 10-минутке. Крупно проиграв стартовый отрезок, приморская команда оказалась в роли догоняющей на протяжении всего остального матча. У «Спартака» не летели в корзину мячи с дальней дистанции, а вот у сибиряков они удавались – 10:25.

Во втором периоде наши снайперы стали отмечаться попаданиями из-за красной линии. К примеру, Максим Кривошеев отметился двумя точными бросками из-за черты да еще и реализовал штрафной бросок за фол соперника. Плюс Владимир Белов в быстром нападении забил красиво сверху… Но все попытки сократить отставание не удавались из-за результативных контратак гостей. По итогам этой 10-минутки получилось 22:22, а на табло оставались все те же -15.

А вот трехочковое попадание Андрея Кирдячкина уже на исходе третьей четверти позволила нашей команде выиграть отрезок с разницей в 2 очка – 17:15. Хотя перелом в игре наступил уже в заключительной партии.

Было несколько точных бросков Андрея Кирдячкина и Федора Ключникова. Спартаковцы медленно, но верно приближались к сибирякам. За 4 минуты до финальной сирены разница в счете сократилась до двух бросков – 63:69. Быстрые атаки и тактика активной защиты оставляли надежду «Спартаку», но догнать «Университет» так и не получилось. Более того, «студенты» вновь увеличили отрыв, точно попав в корзину хозяев со штрафного. Общий счет 76:83.

Это есть наш последний…

Права на ошибку у нашей команды не осталось. И на четвертый матч серии 14 апреля во Владивостоке «Спартак-Приморье» выходил как на последний и решительный бой.

Однако добиться успеха в заключительной, как выяснилось, домашней встрече «Спартаку-Приморье» оказалось не под силу. Причем стартовый отрезок начинался вполне позитивно. Правда, приморским парням в первой 10-минутке удалось нейтрализовать лучшего снайпера команды соперников и члена сборной Литвы по баскетболу Николу Лепоевича. К тому же у нас был лучше процент попаданий в корзину – 18:15.

А потом игра у спортсменов Владивостока расклеилась. «Университет-Югра» перехватил инициативу, Николе Лепоевичу удалось вырваться из-под жесткой опеки спартаковских защитников, а его коллеги по команде не отставали от своего лидера в дальних бросках, точных передачах и борьбе под щитом. Не помогла приморцам и дружная поддержка трибун. В третьей партии сибиряки вырвались вперед и довели встречу до уверенной общей победы – 67:82.

– Конечно, обидные поражения. Не тот результат, который мы хотели показать. Вину за поражение я беру на себя. Ребята старались, бились, я ничего не могу им сказать в укор, – признался наставник приморцев Милош Павичевич на послематчевой пресс-конференции. – Надо анализировать, почему произошел спад в третьей четверти. Если объективно, то в каких-то моментах «Университет» переиграл нас в нападении и в защите, а также лучше и точнее отдавал передачи. Но будем двигаться дальше, впереди нас ждет новая серия игр уже за третье место. Надо показать хороший результат, доказать, что мы достойны максимума. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы стать бронзовыми призерами подходящего к концу чемпионата суперлиги 2016/2017.

В финале клуб из Сургута встретится с победителем серии «Новосибирск» – «Иркут». А вот проигравшая команда из этого полуфинала сразится со «Спартаком-Приморье» в споре за бронзу второго по значимости чемпионата России по баскетболу. В настоящий момент расписания бронзового противостояния в серии до трех побед пока что нет. При любом раскладе первые две встречи наши земляки начнут играть на гостевой площадке, поскольку в регулярном первенстве баскетболисты Новосибирска и Иркутска оказались выше в турнирной таблице. Оба коллектива очень даже достойные соперники, но в чемпионате «Спартак-Приморье» играл с ними на равных. О предстоящих поединках за третье место «В» сообщит в своих следующих номерах.