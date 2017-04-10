Дума о будущем

Как законами улучшить жизнь города и общества

Встречу с журналистами накануне Дня местного самоуправления провели депутаты Думы Владивостока. Народные избранники ответили на актуальные вопросы о жизни приморской столицы и перспективных планах на будущее.

Появился этот праздник в российском календаре 21 апреля 2013 года по указу президента страны. Цель – повышение роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Ведь именно на муниципальном уровне решаются такие жизненно важные вопросы, как обеспечение услугами ЖКХ, ремонт домов и дорог, транспортное обслуживание населения, предоставление общедоступного и бесплатного образования и многое другое. Всего за Владивостокским городским округом закреплено 38 вопросов местного значения.

– День местного самоуправления можно назвать профессиональным праздником депутатов Владивостока, – начала встречу с журналистами Елена Новицкая, председатель думы города. – Мы воспринимаем органы местного самоуправления как самую близкую связь с населением. И внесенные изменения в Устав города направлены на улучшение жизни жителей краевого центра. Теперь Общественный совет при Думе Владивостока наделен полномочиями вносить проекты муниципально-правовых актов, проявляя тем самым нормотворческую инициативу.

– Если быть точным, то за 2016-й и начало 2017 года мы внесли в Устав Владивостока восемь изменений, – рассказал Михаил Веселов, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. – Все они направлены на улучшение жизни владивостокцев. Это выделение земли многодетным и молодым семьям, ремонт и строительство дошкольных учреждений. Еще одно изменение связано с поддержкой и мотивацией в сфере промышленности, что позволит по-новому формировать бюджет города. Все изменения направлены на то, чтобы темп развития краевого центра не снижался.

Изменения в Уставе коснулись и вопросов развития туризма во Владивостоке.

– Городу нужна отдельная муниципальная программа, направленная на развитие туризма. Это и туристические маршруты, и благоустройство, и навигация, предусмотрен целый комплекс мероприятий, – уточнила Елена Новицкая. – Также важное дополнительное обязательство, которое возложено на органы местного самоуправления, связано с обеспечением безопасности жизни и здоровья детей в каникулярное время. Отдых должен быть направлен не только на оздоровление подрастающего поколения, но и обеспечен всеми необходимыми условиями для защиты жизни и здоровья детей.

Прием граждан

Проводя прием граждан, депутаты получают возможность эффективно реагировать на возникающие в городе проблемы, наиболее полно изучить их и разобраться в нюансах.

– Депутат более близок к жителям своего района, чем любой другой представитель власти, – считает Дмитрий Пенязь, заместитель председателя Думы Владивостока. – Приходит много обращений, и по каждому из них мы проводим проверку. Все обращения регистрируются и находятся на контроле. В течение 30 дней мы обязаны дать ответ. В 2016 году в думу поступило 812 обращений. В большинстве из них поднимаются вопросы благоустройства дворов многоквартирных домов и общественных пространств. В результате проводимой депутатами работы оказывается помощь конкретным людям в решении их проблем, а также определяется круг вопросов, которые нуждаются в правовом регулировании.

Мы намерены и дальше вести и расширять такой диалог с жителями и общественными организациями. Вскоре будет сформирован Общественный совет думы, наделенный правом правотворческой инициативы.

Сотрудничество органов местного самоуправления с гражданским обществом чрезвычайно важно для укрепления местного самоуправления, достижения общественного согласия, сохранения социальной стабильности и динамичного развития экономики приморской столицы.

– Добавлю, что в рамках программы «Комфортная городская среда» в этом году будет потрачено 137 млн на благоустройство города, в первую очередь дворов и придомовых территорий. И останавливаться на достигнутом мы не намерены, – рассказал Михаил Веселов.

Развитие и поддержка общественных инициатив крайне важна в работе Думы Владивостока, считают депутаты. Благодаря совместным усилиям уже удалось часть придомовых территорий привести в порядок, а общественные пространства – благоустроить.

Гражданский форум

Один из вопросов, поднятых на пресс-конференции, касался работы Гражданских форумов. Во Владивостоке они проводились уже дважды, и хотелось бы узнать, какие результаты после этого достигнуты.

– Это новая форма работы, которую мы начали еще два года назад, чтобы учитывать мнение большого количества жителей Владивостока, – напомнила Елена Новицкая. – В работе первого форума приняло участие более 50 представителей общественных организаций. Мы обсуждали возможности общественного управления социально-экономическим развитием Владивостока. Искали формы такого управления. И пришли к решению создать Общественный совет при Думе Владивостока. Планируется, что в него войдут девять участников. Второй Гражданский форум, прошедший 22 марта текущего года, был посвящен теме «Стратегическое планирование развития Владивостокского городского округа. Объекты благоустройства в генеральном плане Владивостока». Гражданские форумы, прошедшие в думе города, стали открытой площадкой, на которой удалось не только объединить институты гражданского общества, но и повысить возможность общественного влияния на социально-экономическое развитие города.

Городская среда

Говоря об общественном влиянии на развитие Владивостока, нельзя не упомянуть и о новой муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

– Дума города уже направила в администрацию приморской столицы письмо с предложением рассмотреть возможность включения в новую муниципальную программу 36 объектов, с просьбой о благоустройстве которых граждане обращались в Думу Владивостока, – отметил Дмитрий Пенязь. – На реализацию этой программы предусмотрено выделить более 40 млн рублей из городского бюджета. Перечень объектов, подлежащих благоустройству, будет формироваться с учетом представленных гражданами и организациями предложений, отобранных общественной комиссией, в состав которой от Думы Владивостока вошли депутаты Александр Кириченко, Сергей Ковалев, Елена Новицкая, Дмитрий Пенязь, Станислав Примаченко. Комиссия будет не только рассматривать предложения заинтересованных лиц о включении объектов благоустройства в программу, но и осуществлять контроль за реализацией программы.

– Мы проанализировали все обращения граждан за четвертый созыв Думы Владивостока (их было более 100) и направили в администрацию города, чтобы именно они были в первую очередь учтены в планах благоустройства. Конечно, мы будем обращать внимание на те дворы, которые граждане сами содержат в чистоте, за которыми ухаживают. Работу мы начнем с асфальтирования межквартальных проездов, которые практически идут как придомовая территория. Планы по дальнейшему благоустройству рассчитаны на 3–5 лет. И сегодня у каждого совета многоквартирного дома, у каждой общественной организации, заинтересованной в благоустройстве своей территории, есть уникальная возможность обратиться с инициативой по улучшению своей придомовой территории, – отметила Елена Новицкая.

Об Общественной молодежной палате

Насколько эффективно ведется работа с молодежными общественными организациями города, рассказал Михаил Веселов.

– Деятельность Общественной молодежной палаты направлена на привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни города, к деятельности органов местного самоуправления. Первый состав Общественной молодежной палаты приступил к работе в 2009 году. В прошлом году дума сформировала уже четвертый состав молодежной палаты. В нее вошли 20 представителей от 14 различных молодежных организаций. У членов молодежной палаты много идей, они хотят внести свой вклад в развитие города. Представители молодежной палаты активно участвуют в реализации экологических, патриотических и творческих проектов, в мероприятиях по благоустройству, – заявил Михаил Веселов.

Будущее Владивостока

Какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы приморская столица стала экономически процветающей и комфортной, рассказала Елена Новицкая.

– Сделать Владивосток комфортным, удобным для проживания было заложено еще в стратегию развития города в 2011 году. Сейчас, когда мы рассматриваем проекты новой стратегии, экономическая составляющая является базовой. Новые предприятия, новые рабочие места, вновь созданная инфраструктура – это все пополняет бюджет Владивостока. Кроме того, у нас есть очень важный ресурс – муниципальная собственность, земельные участки, недвижимость. И предприниматели могут в честной конкурентной борьбе на аукционах приобрести муниципальное имущество. Сегодня получить муниципальное имущество каким-то иным способом практически невозможно. Кроме того, во Владивостоке предприниматели могут получить 12 видов материальной поддержки, для чего была разработана специальная муниципальная целевая программа, – уверила Елена Новицкая.

Как было заявлено на пресс-конференции, сегодня нужно создавать условия для предпринимателей, чтобы они могли проявить себя во всех сферах деятельности, тем более когда появился закон о свободном порте Владивосток. Резиденты, решившие открыть свое дело, освобождены от земельного налога на время реализации проекта.

Подводя итоги пресс-конференции, Елена Новицкая отметила, что институт самоуправления доказал свою эффективность в улучшении качества жизни людей, развитии экономики, укреплении социальной сферы муниципального образования.

– Уверена, что общими усилиями мы достигнем поставленных целей и сделаем Владивосток процветающим городом, – заявила председатель думы города.