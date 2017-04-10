Верховный йог раскрыл секреты счастья. Индийского

Индийский гуру и общественный деятель Шри Шри Рави Шанкар посетил Владивосток и дал пресс-конференцию, на которой рассказал, как бороться с терроризмом и быть счастливым.

Шри Шри Рави Шанкар объявил, что с самого рождения был необыкновенным ребенком: начал медитировать в возрасте трех лет, а к четырем годам мог наизусть прочесть «Бхагавадгиту» (памятник древнеиндийской религиозно-философской мысли на санскрите). Но миру он известен благодаря разработанной им антистрессовой дыхательной технике – сударшан-крия. Индийский гуру является номинантом на Нобелевскую премию мира и обладает званием «Верховный учитель йоги».

Рави Шанкар называет себя послом мира. К нам он приехал прямиком из Японии, побывав до этого в Европе и Америке.

– Я много слышал о Владивостоке от японцев, они советовали обязательно приехать в ваш город, если представится возможность, – объясняет Шри Шри Рави Шанкар. – Уверен, что мир – одна большая семья и что когда мы путешествуем, то просто навещаем родню. Технологии и вовсе превратили наш земной шар в одну большую деревню.

Валовой продукт счастья

Говоря о целях визита, Рави Шанкар объяснил, что ездит по миру и учит людей быть счастливыми. По его словам, существует валовой внутренний продукт не только как макроэкономический показатель благополучия страны, но и как измеритель счастья. И его усилия направлены на то, чтобы это ВВП счастья увеличивался.

– Сегодня мир очень активный, деятельный, но у людей на все не хватает энергии. Это является основной причиной стресса, но как избавиться от него, мало кто учит. В этом и заключается беда – на сегодняшний день по всему миру очень мало институтов, которые предлагают техники по снижению стресса, – считает Рави Шанкар.

Он отметил, что его последователи проводят работу по объединению культур. Например, устраивают мультикультурные фестивали.

– Веселые масштабные праздники позволяют людям отвлечься от повседневной атмосферы. Если мы будем работать вместе, устраивать фестивали, объединять культуры и приносить счастье людям, то мир станет намного лучше, – уверен индийский гуру.

Журналисты поинтересовались у миротворца, как он видит решение проблемы терроризма. На этот вопрос гость ответил весьма туманно.

– Людей зомбируют, убеждая в том, что терроризм – единственный ключ к небесам. Они уверены, что если какие-то люди не согласны с их интерпретацией Бога, то и не должны жить. Поэтому важно учить людей понимать и принимать другие культуры и традиции. Также каждому из нас необходимо изучать йогу, медитировать – это дает внутреннюю силу и более широкий взгляд на мир.

Главное – не терять себя

Секреты счастья также нужно искать, по словам Шри Шри Рави Шанкар, в йоге, медитации и широком мировоззрении. Гость посоветовал общаться с людьми, которые вам по каким-то причинам не нравятся, чтобы расти над собой, изменить свое отношение к жизни и к людям.

– Важно дать себе установку: что бы ни происходило, я не должен падать низко, не должен терять себя. Еще необходимо заниматься какой-либо социальной деятельностью. Необходимо заботиться о тех, кто нуждается в помощи, это кардинально изменит вашу жизнь в лучшую сторону, – советует индийский йог.

Комментарий

Евгений Бубнов, доцент кафедры религиоведения Школы гуманитарных наук ДВФУ:

– На официальном сайте Шри Шри Рави Шанкара заявлено, что он гуманист и борец за мир. Конечно, борьба за мир во всем мире – это цель, которую можно только приветствовать. Однако в современном информационном обществе не стоит проявлять излишнюю доверчивость, поскольку реальные и декларируемые цели могут не совпадать. На упомянутом сайте утверждается, что созданные Рави Шанкаром курсы искусства жизни повлияли на жизнь более трех миллионов человек. А на официальном сайте организации «Искусство жизни», которая, собственно, и продвигает данные курсы, говорится, что она изменила жизни 370 миллионам человек. Согласитесь: 3 и 370 – серьезные разночтения. Впрочем, это не единственный аспект, который вызывает вопросы. В статье «Йога и Запад» известный психолог Карл Густав Юнг писал: «Я готов сказать каждому: «Изучай йогу, и ты многому научишься, но не пытайся применять ее, поскольку мы, европейцы, попросту не так устроены, чтобы правильно употреблять эти методы. Индийский гуру все тебе объяснит, и ты сможешь во всем ему подражать. Но знаешь ли ты, кем являешься, как ты сам устроен?». Я полагаю, что нам было бы полезно поразмышлять над вопросами, поставленными Юнгом.