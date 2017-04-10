Апрельские тезисы проверили на актуальность

Сто лет назад в газете «Правда» были опубликованы «Апрельские тезисы» Владимира Ленина. В них он провозгласил курс на социалистическую революцию, диктатуру пролетариата, создание республики советов и образование СССР.

Тезисы вызвали раскол в демократическом движении в России, их не поддержали не только меньшевики и эсеры, но и ряд лидеров в стане большевиков. Оппоненты весьма справедливо полагали, что новый путь РСДРП (б) однозначно приведет к гражданской войне – как в воду глядели. Революционеров также пугал резкий отказ Владимира Ильича от демократических процессов и преобразований в стране, за этим крылся насильственный путь и репрессии – именно так в итоге и вышло.

Мне интересны «Апрельские тезисы» в переложении их к дню сегодняшнему. Историю надо знать и изучать, дабы избежать повторения ошибок. Поэтому напомню о ряде тезисов, которые вызывают сейчас особый интерес.

Во-первых, Ленин призвал подвергнуть резкой критике войну (имеется в виду участие России в Первой мировой). В XXI веке на территории бывшей Российской империи уже третий год полыхает гражданская война на Донбассе, и в ней от рук украинских карателей гибнут мирные люди. И тут я солидарен с Лениным, предлагавшим «кончить войну истинно демократическим, ненасильническим» путем.

Во-вторых, руководитель компартии призывал активно переходить к новой революции. Он знал, что если вывести народ на улицы и вбить ему в голову неосуществимые идеи, то можно захватить власть и распорядиться ею по собственному усмотрению. Череда нынешних цветных революций на просторах бывшего СССР и арабского мира служит тому ярким подтверждением. В итоге это приводит к слому режима, к обнищанию или даже к геноциду собственного народа.

Россия ни при каких обстоятельствах не должна допустить повторения социалистической или какой-либо цветной революции – это чревато крахом для страны. Чем закончилась аграрная реформа с конфискацией и национализацией всех земель частной собственности, о которых писалось в «Апрельских тезисах», также хорошо известно. Из этой же серии и предлагаемый контроль со стороны советов за производством.

Хочу привести слова государственного деятеля начала ХХ века Петра Столыпина, с которыми он обратился к противникам государственности, выбравшим путь радикализма и призывающим освободиться от исторического прошлого России и от культурных традиций страны: «Вам, господа, нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия».