Вот и тополя распустились…

Удивительно теплая, почти летняя предпасхальная суббота заставила многих приморцев начать обсуждение в стиле «старожилы не припомнят» – мол, давно ли у нас была столь ранняя весна, да еще такая теплая.

Между тем в пресс-службе Примгидромета уточнили: если март нынешнего года стал экстремально теплым и сухим, то погоду в апреле можно определить как неустойчивую. Портал Примпогода сообщает: выходные были действительно очень теплыми, даже тополь выгнал лист, что для середины апреля непривычно рано. Но такое тепло простояло недолго – уже в понедельник стало ощутимо прохладнее. Синоптики обещают, что в ближайшие дни выше 10 градусов по Цельсию воздух в краевой столице не прогреется.