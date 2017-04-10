Подросток совершил восемь ДТП, катаясь на автомобиле во дворе

В минувшее воскресенье, 16 апреля, в 21.45 в Госавтоинспекцию города поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у одного из домов на улице Анны Щетининой.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ГИБДД установили, что 16-летний водитель автомашины «Тойота-Краун» на узком участке внутридомовой территории не справился с управлением и совершил восемь ДТП с припаркованными вдоль дороги автомашинами. В результате происшествия пострадавших нет, но 11 автомобилей получили механические повреждения.

Подросток имел признаки опьянения и был направлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови несовершеннолетнего, отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте краевого УМВД РФ. На парня был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Уточняется, что подросток управлял автомашиной, принадлежащей жителю Приморья 1991 года рождения. Иномарка помещена на стоянку временного задержания транспортных средств.

По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Материалы проверки будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о мерах воздействия на правонарушителя и его родителей. Им, кстати, еще предстоит выплатить материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомашин.