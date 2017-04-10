«Платону» доверят мусор

Государство ужесточает контроль за движением мусоровозов, сообщает газета «Ведомости».

Все они должны быть оборудованы системой «ГЛОНАСС», заявил в начале апреля спецпредставитель президента по экологии и транспорту Сергей Иванов. А вице-премьер Александр Хлопонин поручил проработать вопрос об использовании «Платона» для контроля за движением мусоровозов и за весом отходов, размещаемых на полигонах, говорит его представитель. Уведомление о начале разработки изменений в правила сбора платы в «Платон» Минтранс опубликовал на прошлой неделе. Какими они будут, представитель Минтранса не уточнил.