Город избавляется от незаконных построек

На улице Русской, 68/1 во Владивостоке демонтировали самовольно установленный торговый павильон. Правоустанавливающие документы на установку торговой точки у собственника отсутствовали, а устранить нарушение и самостоятельно убрать павильон хозяин отказался.

Незаконное строение демонтировано силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий», уточнили в пресс-службе муниципалитета.

– Мы продолжаем выявлять и демонтировать незаконно установленные объекты на территории Владивостока. Только в этом году специалистами управления градостроительства выявлено порядка 700 объектов, а демонтировано уже более 75, – рассказал Владимир Горбатенко, начальник отдела земельного контроля и осмотра зданий, сооружений управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока. – Данный объект установлен на газоне, земельный участок для размещения павильона не был оформлен. Сотрудники управления провели работу по выявлению, выписали предписание, но владельцы данного имущества не собирались его исполнять. Как правило, владельцы торговых точек до последнего не освобождают их от товаров и оборудования – это притом что они задолго до этого знали о незаконности использования земельного участка. Поэтому городские власти вынуждены убирать постройку за бюджетные средства.

Торговую будку поместили на штрафстоянку. Владельцы при наличии правоустанавливающих документов могут забрать свое имущество. Но только после того, как полностью оплатят расходы по демонтажу, транспортировке и хранению.

Напомним, что ежегодно в приморской столице ликвидируют сотни объектов, которые незаконно установлены, портят вид городских улиц и дворов. Такое имущество выявляется сотрудниками администрации Владивостока в ходе специальных рейдов либо по жалобам жителей краевого центра. Информация о выявленных незаконных объектах публикуется на официальном сайте администрации города.