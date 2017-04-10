«Фронтовики» составляют карту свалок

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка» подвели промежуточные итоги работы «Интерактивной карты свалок». За месяц на ресурс поступило около 1000 обращений, сообщили в пресс-службе организации.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, новый ресурс привлек внимание неравнодушной общественности, которая активно подключилась к решению проблем с незаконными свалками и «серыми» полигонами.

– На «Интерактивную карту свалок» ОНФ активно поступают сигналы граждан. Часть из них проверена, по этим заявкам направлены обращения в надзорные органы и к местным властям с просьбой устранить экологические нарушения. Уже сейчас более чем по 20 обращениям достигнут положительный результат, – отметил Гутенев.

Эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов отметил, что среди поступивших на карту экологических нарушений с большим отрывом лидируют стихийные мусорные свалки.

– На втором месте идут крупные свалки – их 152, затем «серые» полигоны и иные экологические нарушения, как, например, необорудованные площадки по сбору снеговых отходов и заброшенные объекты. Общее число таких заявок – более 100. Мы уверены, что их количество будет продолжать расти, и нам предстоит большая работа по их устранению, – подчеркнул Миронов.