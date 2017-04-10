Во Владивостоке начались репетиции парада Победы

Другие подразделения осуществляют подготовку к параду Победы на базе своих воинских частей и учреждений, сообщает портал Vestiprim.
Генеральные репетиции с полным составом участников парада пройдут на центральной площади города в начале мая.
Другие подразделения осуществляют подготовку к параду Победы на базе своих воинских частей и учреждений, сообщает портал Vestiprim.
Генеральные репетиции с полным составом участников парада пройдут на центральной площади города в начале мая.
Автор : Отдел новостей «В»
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